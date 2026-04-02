Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Estos son los horarios oficiales en los que puedes recoger tu DNI en Semana Santa 2026. (Foto: Diario El Peruano)
Estos son los horarios oficiales en los que puedes recoger tu DNI en Semana Santa 2026. (Foto: Diario El Peruano)
Por Paolo Valdivia

La Semana Santa es un periodo de reflexión y descanso para muchos, pero también representa una oportunidad ideal para aquellos ciudadanos que tienen trámites pendientes. Conscientes de la alta demanda y de la importancia de contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado un despliegue extraordinario de atención a nivel nacional. A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber sobre los horarios, las oficinas habilitadas y las recomendaciones de Jorge Puch, vocero de la institución, para que no pierdas el viaje y logres obtener tu documento sin contratiempos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.