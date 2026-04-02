La Semana Santa es un periodo de reflexión y descanso para muchos, pero también representa una oportunidad ideal para aquellos ciudadanos que tienen trámites pendientes. Conscientes de la alta demanda y de la importancia de contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha anunciado un despliegue extraordinario de atención a nivel nacional. A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber sobre los horarios, las oficinas habilitadas y las recomendaciones de Jorge Puch, vocero de la institución, para que no pierdas el viaje y logres obtener tu documento sin contratiempos.

¿Cuál es el horario de atención de RENIEC este jueves y viernes santo?

Para este feriado largo, RENIEC ha establecido un horario unificado en sus sedes seleccionadas. Según lo informado por la institución, durante el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, la atención no se detendrá totalmente.

El horario extraordinario dispuesto es el siguiente:

Apertura: 8:15 a. m.

8:15 a. m. Cierre: 1:45 p. m.

Este horario reducido busca equilibrar la necesidad de atención ciudadana con el respeto a los días festivos, permitiendo que miles de peruanos que trabajan de lunes a viernes puedan acercarse a recoger su DNI o realizar consultas urgentes en la jornada de la mañana.

Oficinas disponibles en Lima y regiones: ¿Dónde acudir?

La cobertura de RENIEC para esta Semana Santa es amplia, pero no todas las agencias estarán operativas. Es vital identificar cuántas oficinas estarán abiertas según el día de tu visita:

Jueves 2 de abril

Se han habilitado 64 agencias estratégicamente ubicadas. Las regiones con mayor presencia de oficinas abiertas incluyen Lima, La Libertad e Ica, cubriendo los puntos de mayor densidad poblacional para agilizar el flujo de usuarios.

Viernes 3 de abril

Para el Viernes Santo, la cifra se ajusta ligeramente a 62 oficinas. En esta fecha, además de Lima, se ha priorizado la atención en departamentos como Cajamarca y Áncash, permitiendo que los ciudadanos del norte y centro del país tengan acceso a sus documentos.

Sábado 4 y domingo 5 de abril

El fin de semana verá un despliegue interesante. El sábado será el día con mayor actividad, con 97 oficinas disponibles en todo el Perú, mientras que el domingo se cerrará el feriado largo con 58 agencias operativas.

Cómo verificar si mi DNI ya está listo para recoger

Antes de salir de casa y dirigirte a una de las sedes mencionadas, es fundamental confirmar el estado de tu trámite. Jorge Puch, vocero de RENIEC, hizo un llamado enfático a la ciudadanía para utilizar las herramientas digitales y evitar colas innecesarias.

Para saber si tu DNI ya está en agencia, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial: www.reniec.gob.pe. Busca la opción “Servicios en línea”. Selecciona “Estado de trámite”. Digita tu número de DNI y el sistema te indicará si el documento ya se encuentra en un 100% de preparación y listo para la entrega.

Nota importante: Si el sistema indica que tu DNI aún está en proceso, es recomendable no acudir a las oficinas, ya que el personal no podrá hacer la entrega física hasta que el estado cambie a “Listo para recojo”.

Recomendaciones de RENIEC para evitar aglomeraciones

La institución ha sido clara en que la prioridad es el recojo de documentos ya tramitados. Debido a que se trata de un horario especial de media jornada, se sugiere seguir estos consejos para una experiencia más fluida:

Consulta la lista de sedes: No todas las oficinas atienden. Antes de movilizarte, revisa las redes sociales oficiales de RENIEC (Facebook, X o Instagram) o su portal web para verificar qué agencia específica en tu distrito o provincia está dentro del plan de atención de Semana Santa. Usa los servicios virtuales: Trámites como el duplicado de DNI, la renovación (en ciertos casos) y la rectificación de estado civil pueden iniciarse o realizarse totalmente de forma online. Llega temprano: Dado que el cierre es a la 1:45 p. m., las colas suelen incrementarse cerca del mediodía. Llegar a la hora de apertura garantiza una atención más rápida.

Importancia de tener el DNI vigente en feriados

Contar con el documento de identidad actualizado es esencial, especialmente durante los feriados largos donde aumenta la movilización de personas. El DNI es requerido para:

Viajes interprovinciales: Las autoridades de transporte exigen el documento físico para el abordaje de buses y vuelos.

Las autoridades de transporte exigen el documento físico para el abordaje de buses y vuelos. Trámites bancarios: Muchas entidades financieras mantienen cajeros o agentes activos donde la identificación es obligatoria.

Muchas entidades financieras mantienen cajeros o agentes activos donde la identificación es obligatoria. Emergencias de salud: Ante cualquier eventualidad médica, el DNI es la llave de acceso a tu historial en EsSalud o el SIS.

Canales de atención y contacto oficial

Si tienes dudas adicionales sobre tu caso particular o si tuviste algún inconveniente con el sistema en línea, RENIEC mantiene activos sus canales de comunicación. Aunque la atención presencial sea limitada, puedes obtener información mediante:

Portal Web: www.reniec.gob.pe

www.reniec.gob.pe App DNI BioFacial: Para trámites que requieran validación de identidad desde el celular.

Para trámites que requieran validación de identidad desde el celular. Redes Sociales: Donde se actualizan minuto a minuto los anuncios de Jorge Puch y el equipo de comunicación de la entidad.

Recuerda que este esfuerzo logístico de RENIEC durante el jueves, viernes, sábado y domingo busca reducir la brecha de documentos no recogidos y facilitar el derecho a la identidad de todos los peruanos, incluso en días festivos.