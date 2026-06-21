Mucho antes de convertir a Miami en su nuevo hogar, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo encontraron en España el lugar perfecto para construir su vida familiar. En una de las áreas más exclusivas de Castelldefels, a pocos minutos de Barcelona, la pareja estableció una residencia que con el tiempo se transformó en un símbolo de estabilidad, privacidad y éxito durante una de las etapas más brillantes de la carrera del futbolista argentino. Ubicada en Bellamar, una zona reconocida por su tranquilidad y exclusividad, la propiedad fue testigo de algunos de los momentos más importantes de la familia. Allí crecieron sus tres hijos mientras Messi acumulaba títulos, récords y reconocimientos con el FC Barcelona, lejos del foco mediático que lo acompañaba en cada partido. Sin embargo, la mansión es mucho más que una lujosa residencia.

¿Qué características exclusivas tiene su mansión en Barcelona que lo hace tan especial para su familia?

En lo alto de una de las colinas más exclusivas de Castelldefels, rodeada de extensas áreas verdes y protegida de las miradas indiscretas, la residencia combina elegancia contemporánea, privacidad y zonas deportivas que se funden de manera armoniosa con el entorno natural. Asimismo, detrás de su apariencia imponente se esconde una propuesta que va más allá del lujo. Cada rincón parece haber sido concebido para ofrecer calma, comodidad y una estrecha conexión con la vida familiar, convirtiendo la vivienda en un refugio alejado del ritmo frenético que suele acompañar a las grandes estrellas del deporte. La influencia de la arquitectura mediterránea contemporánea se aprecia en sus amplios ventanales, terrazas abiertas y espacios diseñados para aprovechar al máximo la luz natural y las vistas al paisaje costero. La naturaleza no actúa como un simple complemento, sino como un elemento central con la estructura de la casa. Esa integración entre diseño, entorno y funcionalidad ha convertido a la residencia en una de las más llamativas de la zona. Sin necesidad de extravagancias excesivas, la propiedad consigue transmitir una sensación de exclusividad y serenidad que revela por qué se transformó en uno de los lugares más especiales para la familia durante años.

¿Qué detalles arquitectónicos tiene la mansión de Lionel Messi en Barcelona que supera los diseños lujosos?

Arquitectura integrada al entorno natural: La residencia se asienta sobre un terreno de unos 10.000 m² y aprovecha su ubicación elevada para ofrecer vistas al mar Mediterráneo y al Parque Natural del Garraf. Su diseño prioriza líneas modernas, tonos claros y una estética minimalista, mientras que la privacidad se refuerza con cerramientos y vegetación estratégica que aísla sin desconectar del paisaje.

La residencia se asienta sobre un terreno de unos 10.000 m² y aprovecha su ubicación elevada para ofrecer vistas al mar Mediterráneo y al Parque Natural del Garraf. Su diseño prioriza líneas modernas, tonos claros y una estética minimalista, mientras que la privacidad se refuerza con cerramientos y vegetación estratégica que aísla sin desconectar del paisaje. Espacios exteriores funcionales y recreativos: El área externa destaca por amplias zonas verdes que se integran de forma natural con el interior. Incluye piscina climatizada, terrazas, áreas de descanso y espacios deportivos como cancha de fútbol y pista de pádel. También incorpora una zona social al aire libre con parrilla y comedor, pensada para reuniones familiares.

El área externa destaca por amplias zonas verdes que se integran de forma natural con el interior. Incluye piscina climatizada, terrazas, áreas de descanso y espacios deportivos como cancha de fútbol y pista de pádel. También incorpora una zona social al aire libre con parrilla y comedor, pensada para reuniones familiares. Interiores amplios con estilo minimalista: La vivienda presenta una distribución en tres niveles con ambientes luminosos, materiales nobles y una paleta de colores neutros. Grandes ventanales conectan el interior con el exterior, mientras que espacios como sala de cine, gimnasio, biblioteca y cocina abierta refuerzan su carácter funcional y familiar.

La vivienda presenta una distribución en tres niveles con ambientes luminosos, materiales nobles y una paleta de colores neutros. Grandes ventanales conectan el interior con el exterior, mientras que espacios como sala de cine, gimnasio, biblioteca y cocina abierta refuerzan su carácter funcional y familiar. Detalles personales que aportan identidad: A pesar del estilo sobrio, la casa incorpora elementos que reflejan la vida de la familia, como fotografías, recuerdos de viajes, objetos deportivos y juguetes de sus hijos. Estos detalles rompen la neutralidad estética y aportan calidez, construyendo un ambiente íntimo y lleno de historia.

¿Por qué esa mansión de Barcelona sigue siendo especial para Messi y toda su familia si viven en Miami?

Aunque hoy su vida transcurre en Miami debido a su etapa en el Inter Miami, Lionel Messi no ha dejado de mantener un lazo emocional profundo con Barcelona y, en especial, con la casa donde vio crecer a Thiago, Mateo y Ciro. Más allá de los cambios de ciudad y de rutina, ese espacio permanece asociado a una etapa clave de su historia personal y familiar. Asimismo, la residencia, marcada por su ubicación privilegiada, su arquitectura integrada al entorno y un diseño concebido para la vida en familia, sigue siendo un punto de referencia en su trayectoria. En silencio, representa algo más que una propiedad: es un refugio cargado de memoria, donde el lujo contemporáneo convive con la funcionalidad, la privacidad y una conexión constante con la naturaleza que aún parece intacta en el recuerdo.

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