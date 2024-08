Aunque resulte soprendente, la NASA descubrió recientemente en Marte la presencia de una reserva de agua líquida. Un vehículo de la agencia espacial estuvo registrando temblores marcianos en las profundidas del lugar durante cuatro años, y ahora estos datos permitieron identificar señales de agua en estado líquido. Este avance marca un hito importante en la investigación sobre Marte, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la posibilidad de vida en el planeta rojo.

¿CÓMO FUE EL HALLAZGO DE AGUA LÍQUIDA EN MARTE POR PARTE DE LA NASA?

El descubrimiento de agua líquida en Marte se logró gracias a la detallada observación realizada por el vehículo ‘Mars Insight Lander’ de la NASA, que aterrizó en el planeta rojo en 2018 y operó hasta diciembre de 2022.

Equipado con un sismómetro, el vehículo registró durante cuatro años más de 1.319 sismos marcianos, que permitieron a los científicos analizar cómo se mueve el planeta y cómo las ondas sísmicas interactúan con distintos materiales. Este análisis reveló señales de agua líquida a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros bajo la superficie, una detección innovadora que marca la primera vez que se confirma la presencia de agua en estado líquido en Marte.

La técnica utilizada para este descubrimiento es similar a la empleada en la Tierra para buscar agua, petróleo o gas. Midiendo la velocidad de las ondas sísmicas, los investigadores determinaron el tipo de material por el que estas ondas se desplazan con mayor facilidad.

Aunque previamente se había encontrado agua congelada en los polos marcianos y evidencias de vapor en la atmósfera, este hallazgo de agua líquida representa un avance significativo en la exploración del planeta, la cual pronto se informó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

¿QUÉ CONCLUSIONES COMPARTIERON LOS ESPECIALSTAS SOBRE ESTE HALLAZGO?

Los especialistas han señalado que descubrir agua líquida en Marte ofrece una clave crucial para entender su evolución climática y geológica.

Según el Dr. Vashan Wright, del Instituto Scripps de Oceanografía, estudiar el ciclo del agua en Marte es esencial para comprender cómo ha cambiado su clima y su superficie.

Mientras tanto, el profesor Michael Manga, de la Universidad de California en Berkeley, subrayó la importancia del nuevo hallazgo de la NASA, ya que ahora se puede resolver la interrogante sobre dónde llegó a parar el agua que había en el planeta rojo, pues existe evidencia de que hubo ríos y lagos en Marte, pero con el paso de los años se convirtió en un desierto.

“Gran parte de nuestra agua (en la Tierra) es subterránea y no hay razón para que no sea así también en Marte”. comentó el maestro Manga.

¿QUÉ IMPLICACIONES TRAE CONSIGO EL HALLAZO DE AGUA LÍQUIDA EN MARTE?

El acceso a las aguas subterráneas en Marte podría tener implicaciones significativas para futuras exploraciones y proyectos de colonización del planeta.

Si los depósitos de agua descubiertos se extienden por todo Marte, existe la posibilidad de que se forme una capa líquida de más de 800 metros de profundidad. Sin embargo, estos recursos están localizados a profundidades de entre 10 y 20 kilómetros, lo que representa un enorme desafío técnico y financiero para su extracción. Esta dificultad podría complicar los planes de colonización, especialmente para iniciativas privadas como las de Elon Musk.

Por otro lado, la presencia de agua líquida en el subsuelo también sugiere que podrían existir entornos habitables en Marte, lo que podría enfocar las futuras investigaciones en la búsqueda de vida, según informa BBC News.