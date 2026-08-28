En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es responsable de establecer y regular las normas de tránsito en las vías públicas, con el propósito de ordenar la circulación, prevenir accidentes y garantizar la seguridad de conductores, peatones y demás usuarios. En ese contexto, las líneas de tránsito, marcas pintadas sobre la pista que suelen observarse en carreteras y avenidas de distintas ciudades del mundo, cumplen un papel fundamental en la circulación vehicular. Y es que, desconocer su significado podría generar confusión y aumentar el riesgo de accidentes e incluso obtener severas multas o sanciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LÍNEAS DE TRÁNSITO Y CÓMO EVITAR MULTAS POR NO RESPETARLAS?

Las líneas amarillas en las vías, tanto en el Perú como en el mundo, son elementos esenciales para la seguridad y organización del tránsito, pues permiten indicar restricciones, ordenar la circulación y orientar a los conductores. Asimismo, funcionan como complemento de las señales verticales, semáforos y demás dispositivos de control vial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que dos de las principales sanciones por incumplir las marcas viales son las infracciones G41 y G04, ambas consideradas graves y con una multa de S/428. Eso no es todo, la primera suma 40 puntos y contempla la remoción del vehículo, mientras que la segunda acumula 30 puntos en el récord del conductor. A continuación, te presentamos, compartido por el diario Correo, los tipos de líneas según el MTC:

Línea doble continua : Este representa el máximo nivel de restricción: prohíbe adelantar e invadir el carril contrario.

: Este representa el máximo nivel de restricción: prohíbe adelantar e invadir el carril contrario. Línea continua : Se ubica en el centro de la calzada y delimita el cambio de carril.

: Se ubica en el centro de la calzada y delimita el cambio de carril. Línea punteada : Señala el cambio entre líneas continuas y segmentadas. Es decir, es más corta y ancha que una línea segmentada convencional.

: Señala el cambio entre líneas continuas y segmentadas. Es decir, es más corta y ancha que una línea segmentada convencional. Línea segmentada (discontinua) : Permite cambiar de carril, siempre que se realice con las debidas precauciones de seguridad vial.

: Permite cambiar de carril, siempre que se realice con las debidas precauciones de seguridad vial. Línea de borde de calzada o superficie de rodadura : Indica que está prohibido estacionar y señala una zona restringida.

: Indica que está prohibido estacionar y señala una zona restringida. Líneas canalizadoras de tránsito: Forman las islas que organizan y dirigen el tránsito en las intersecciones a nivel.

¿CÓMO OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR A TRAVÉS DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES?

La Dirección General de Autorizaciones en Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones instó a la ciudadanía que posee motocicletas u otros vehículos menores a contar con una licencia de conducir vigente, la cual puede tramitarse de manera accesible a través de las municipalidades de cada provincia del país. Se trata del brevete de categoría B, que permite conducir motocicletas, mototaxis, triciclos y bicimotos, tanto para uso personal como para el transporte de pasajeros o carga en el territorio nacional. De esta manera, para acceder a este importante documento, el ciudadano debe presentar una serie de requisitos, como el documento de identidad, la aprobación de un examen médico que acredite la aptitud física y mental, así como rendir y superar las pruebas de conocimientos de tránsito y de manejo práctico.

Estos deben ser remitidos al municipio donde reside el ciudadano, donde serán emitidos dentro del plazo establecido. Eso no es todo, la entidad pública precisó que, para obtener la licencia de conducir Clase B IIC (mototaxis), el postulante también debe completar un curso de formación de conductores, además de los requisitos señalados previamente. Así, el MTC recomendó a los conductores a mantenerse informados sobre actualizaciones, requisitos o novedades en las plataformas oficiales del municipio provincial, a fin de evitar inconvenientes durante el proceso. Por último, dispuso una página web (LINK) para los interesados, que permite simular un examen similar al de la evaluación, con una serie de preguntas que deberán resolverse en un tiempo de 40 minutos, conforme comparte Andina.