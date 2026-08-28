Por Redacción EC

En el Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es responsable de establecer y regular las normas de tránsito en las vías públicas, con el propósito de ordenar la circulación, prevenir accidentes y garantizar la seguridad de conductores, peatones y demás usuarios. En ese contexto, las líneas de tránsito, marcas pintadas sobre la pista que suelen observarse en carreteras y avenidas de distintas ciudades del mundo, cumplen un papel fundamental en la circulación vehicular. Y es que, desconocer su significado podría generar confusión y aumentar el riesgo de accidentes e incluso obtener severas multas o sanciones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.