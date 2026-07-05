Antes de que los habitantes de la zona tomen las precauciones necesarias, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió una alerta especial para diversas regiones del sur del país. La entidad, encargada de vigilar de manera permanente las condiciones del clima y del tiempo a nivel nacional, advirtió sobre un fenómeno que representa un riesgo importante para la población debido a su intensidad. Este aviso responde a los análisis y pronósticos elaborados por el organismo especializado, los cuales permiten anticipar eventos meteorológicos potencialmente peligrosos. Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir posibles afectaciones en la salud, el transporte y otras actividades cotidianas, especialmente en las zonas que podrían verse más impactadas por el fenómeno.

Este el fenómeno que podría traer graves consecuencias si no se tomas las precauciones necesarias

Para el fin de semana, es decir, entre el 4 y el 6 de julio, cinco regiones de la sierra sur del Perú experimentarán índices de radiación ultravioleta clasificados como “extremadamente altos”, según informó el Senamhi. Asimismo, la entidad advirtió que durante esos días la exposición a los rayos solares será significativamente más intensa, lo que incrementará el peligro para la población. También el Senamhi señaló que este escenario se debe a condiciones atmosféricas que provocarán una reducción en la concentración de ozono sobre esa zona del territorio nacional. Como consecuencia, una mayor cantidad de radiación solar llegará a la superficie, por lo que las personas que realicen actividades al aire libre sin la protección adecuada estarán más expuestas a sufrir efectos perjudiciales para su salud.

¿Cuáles son esas regiones de nuestro que sufrirán este fenómeno de la radiación alta para evitar perjudicarse?

De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, las regiones de Apurímac, Cusco, Arequipa, Moquegua y Puno presentarán los valores más altos del Índice de Radiación Ultravioleta (IUV) durante el periodo previsto. En estas zonas se esperan registros que oscilarán entre 8 y 12, cifras consideradas de alto riesgo para la exposición al sol. Asimismo, según la escala internacional que mide la intensidad de la radiación ultravioleta, los valores comprendidos entre 8 y 10 corresponden a la categoría de “muy alta”, mientras que aquellos que alcanzan 11 puntos o más son clasificados como “extremadamente alta”. Estas condiciones implican una mayor probabilidad de sufrir daños en la piel y los ojos si no se adoptan medidas de protección adecuadas. Es por ello, que se debe tomar las precauciones para prever cualquier enfermedad en la piel.

¿Qué se debe hacer con las medidas de protección que Senamhi recomienda en estas zonas que serán vulnerables?

Frente a estas condiciones, el Senamhi instó a la población a reforzar las medidas de protección contra la radiación solar con el fin de minimizar los efectos nocivos de la exposición a los rayos UV. Entre las recomendaciones destacan utilizar sombreros de ala ancha, gafas con filtro ultravioleta, sombrillas, ropa de manga larga y protector solar de amplio espectro. Asimismo, la entidad sugirió limitar la permanencia bajo el sol entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, periodo en el que la radiación alcanza sus niveles más intensos. Además, pidió a los gobiernos regionales y municipales fortalecer las campañas informativas y de prevención, sobre todo en las localidades ubicadas a mayor altitud. Debido a las condiciones geográficas de estas zonas, la radiación ultravioleta suele ser más intensa, por lo que resulta fundamental que la ciudadanía conozca las medidas de protección necesarias para reducir el riesgo de daños en la piel y los ojos, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Conoce los efectos que puede causar la radiación ultravioleta cuando se ponen en contacto con la piel

La exposición prolongada y sin protección a la radiación ultravioleta puede generar distintos efectos negativos en la salud. Entre los más frecuentes se encuentran las quemaduras solares, el deterioro prematuro de la piel, un incremento en el riesgo de padecer cáncer cutáneo y afecciones en la vista, como la aparición de cataratas y otros daños oculares asociados a la intensa radiación. Ante este panorama, el Senamhi recomendó a la población seguir de cerca los avisos, reportes y pronósticos emitidos por la institución para conocer el comportamiento de este fenómeno en los próximos días. La entidad enfatizó que adoptar medidas de prevención es clave para reducir los riesgos derivados de la exposición al sol, especialmente en las regiones donde se prevén los niveles más altos de radiación ultravioleta.

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