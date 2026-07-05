Por Redacción EC

Antes de que los habitantes de la zona tomen las precauciones necesarias, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) emitió una alerta especial para diversas regiones del sur del país. La entidad, encargada de vigilar de manera permanente las condiciones del clima y del tiempo a nivel nacional, advirtió sobre un fenómeno que representa un riesgo importante para la población debido a su intensidad. Este aviso responde a los análisis y pronósticos elaborados por el organismo especializado, los cuales permiten anticipar eventos meteorológicos potencialmente peligrosos. Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas para reducir posibles afectaciones en la salud, el transporte y otras actividades cotidianas, especialmente en las zonas que podrían verse más impactadas por el fenómeno.