Por Redacción EC

A nivel mundial existen cerca de 200 territorios, cada uno con características muy distintas en cuanto a extensión, población y densidad demográfica. Estos factores revelan datos interesantes, ya que en muchos casos el tamaño geográfico no guarda relación directa con la cantidad de habitantes. En ese contexto, suele sorprender que ni China ni Estados Unidos encabecen el ranking de los países más extensos del mundo en términos de kilómetros cuadrados. De hecho, el liderazgo corresponde a otra nación que destaca por su enorme superficie territorial a nivel global hacia 2024. A continuación, te contamos cuál es, cuánta área ocupa aproximadamente y otros datos relevantes relacionados con su población y características demográficas. Su vasto territorio abarca múltiples zonas climáticas, lo que influye directamente en su biodiversidad y recursos naturales.