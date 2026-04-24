A nivel mundial existen cerca de 200 territorios, cada uno con características muy distintas en cuanto a extensión, población y densidad demográfica. Estos factores revelan datos interesantes, ya que en muchos casos el tamaño geográfico no guarda relación directa con la cantidad de habitantes. En ese contexto, suele sorprender que ni China ni Estados Unidos encabecen el ranking de los países más extensos del mundo en términos de kilómetros cuadrados. De hecho, el liderazgo corresponde a otra nación que destaca por su enorme superficie territorial a nivel global hacia 2024. A continuación, te contamos cuál es, cuánta área ocupa aproximadamente y otros datos relevantes relacionados con su población y características demográficas. Su vasto territorio abarca múltiples zonas climáticas, lo que influye directamente en su biodiversidad y recursos naturales.

El país más extenso del planeta no es China ni EE.UU.: la respuesta es sorprendente

Hoy en día, los países cuentan con más recursos y capacidades para consolidarse como potencias mundiales, aprovechando factores propios como la extensión territorial, sobre la cual sus habitantes desarrollan diversas actividades económicas, sociales y productivas a lo largo de millones de kilómetros cuadrados.

Según datos actualizados a mayo de 2024 y difundidos por Statista, el país más extenso del planeta no es ni China ni Estados Unidos, a pesar de su influencia económica. En realidad, el primer lugar lo ocupa Rusia, un territorio que se extiende entre el norte de Asia y el este de Europa, y que concentra alrededor del 10 % de la superficie terrestre.

¿Qué más debes saber sobre Rusia?

Limitando hasta con 16 países dado sus 17,098.250 kilómetros cuadrados, el país que gobierna Vladimir Putin desde el 2012, y cuya capital es Moscú, también llama la atención del mundo por poseer la cuarta parte de todos los bosques, y asimismo tener la línea fronteriza más larga del mundo con 60 mil kilómetros de extensión.

Sin embargo, y a pesar del gran tamaño que ostenta, Rusia es relativamente pequeña en cuanto a cantidad poblacional si la comparamos con China, por ejemplo, teniendo 145,5 millones de habitantes que lo sitúan en el noveno lugar de los más poblados.

El resto de países más grandes del mundo

- Canadá / 9,9 millones de kilómetros cuadrados

- China / 9,6 millones de kilómetros cuadrados

- Estados Unidos / 9,3 millones de kilómetros cuadrados

- Brasil / 8,5 millones de kilómetros cuadrados

- Australia / 7,70 millones de kilómetros cuadrados

- India / 3.287.259 kilómetros cuadrados