Por Redacción EC

Con el objetivo de promover el deporte, la recreación y los hábitos de vida saludable entre niños, jóvenes y adultos, reafirmando que el bienestar de la ciudadanía constituye una de sus principales prioridades, la Municipalidad de Lince concluyó con éxito la renovación del Parque Ramón Castilla, uno de los espacios más populares y emblemáticos del distrito. Esta medida, sin duda, no solo servirá como un pulmón natural para la capital, sino también que favorecerá a miles de personas que recurren a este parque para disfrutar de sus nuevos ambientes e inclusivos, mejorando la calidad de vida de los vecinos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.