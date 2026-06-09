Con el objetivo de promover el deporte, la recreación y los hábitos de vida saludable entre niños, jóvenes y adultos, reafirmando que el bienestar de la ciudadanía constituye una de sus principales prioridades, la Municipalidad de Lince concluyó con éxito la renovación del Parque Ramón Castilla, uno de los espacios más populares y emblemáticos del distrito. Esta medida, sin duda, no solo servirá como un pulmón natural para la capital, sino también que favorecerá a miles de personas que recurren a este parque para disfrutar de sus nuevos ambientes e inclusivos, mejorando la calidad de vida de los vecinos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

LINCE REABRE EL PARQUE MARISCAL RAMÓN CASTILLA CON REMODELADOS Y NUEVOS AMBIENTES

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Lince compartió que culminó la renovación integral del Parque Mariscal Ramón Castilla, un espacio que abarca cerca de 11 hectáreas de extensión. Así, la obra ha convertido a este espacio en un referente de accesibilidad urbana en la capital. De hecho, su impacto ha sido reconocido por el Ministerio de Vivienda, que impulsa la participación del distrito en el Concurso de Buenas Prácticas en Accesibilidad Universal 2026, orientado a promover la inclusión y eliminar barreras físicas.

Y es que, la moderna restauración del Parque Ramón Castilla incorporó mejoras en accesibilidad, cultura y deporte, como senderos podotáctiles, rampas y juegos inclusivos. Además, se habilitaron áreas de descanso, un gimnasio al aire libre y se optimizó la iluminación del parque, el complejo deportivo, el anfiteatro y la biblioteca municipal. Por su parte, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, mostró su entusiasmo por este proyecto que incluye espacios públicos inclusivos en beneficio de sus vecinos. “No se trata solo de mejorar la infraestructura, sino de generar espacios que promuevan el respeto, la integración y una mejor calidad de vida para todos”, sostuvo.

¿CUÁLES SON LOS DISTRITOS QUE ATRAVIESA LA AVENIDA UNIVERSITARIA?

La avenida Universitaria es una de las vías más transitadas de Lima, tanto por peatones como por vehículos que a diario se dirigen a sus centros de estudio o trabajo. Según Google Maps, esta arteria es considerada la más extensa de la capital, con una longitud de 32,2 kilómetros. Además, conecta seis distritos: Comas, San Miguel, Carabayllo, Cercado de Lima, San Martín de Porres y Los Olivos.

Asimismo, la avenida Universitaria no solo se caracteriza por su extensión y sus decenas de cuadras, sino también por el origen de su nombre. Y es que esta vía atraviesa reconocidas casas de estudio, como la Universidad Privada del Norte (UPN), la Universidad de Ciencias y Humanidades y, sobre todo, la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), entre otras.

Por otro lado, la vía más corta de Lima es la avenida Alfredo Novoa, también conocida como Calle 33, cuyo recorrido abarca parte del distrito de San Martín de Porres y se extiende hasta la provincia constitucional del Callao. Según el youtuber Baby Bike City, esta calle suele utilizarse como estacionamiento improvisado de tráileres y camiones, así como de ambulantes y negocios.