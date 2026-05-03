En el Perú existen desigualdades en el acceso a una educación de calidad, especialmente entre el ámbito urbano y el rural. Es decir, mientras los estudiantes de ciudades cuentan con mejores condiciones de enseñanza, mayor acceso a tecnología e infraestructura adecuada, los de las zonas rurales persisten limitaciones en escuelas, recursos y conectividad. Además, la brecha educativa no se limita al ámbito territorial, sino que también tiene un carácter social y económico, debido a que el nivel de ingresos de las familias influye directamente en las oportunidades de acceso a una enseñanza. Sin embargo, una buena noticia surge en medio de estos desafíos, ya que un colegio ubicado en la Amazonía se encuentra entre las mejores escuelas a nivel mundial debido a importantes factores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ COLEGIO EN LA AMAZONÍA SE UBICA ENTRE LOS MEJORES DEL MUNDO?

A través del Varkey Foundation, una organización que reconoce a instituciones con impacto innovador y transformador, presentó a las 50 mejores escuelas del mundo del Global Schools Prize, en la que se encuentra un colegio peruano. Se trata de Premium College, ubicado en Pucallpa, que cuenta con aproximadamente 320 alumnos de entre 3 y 16 años y ha recibido este reconocimiento internacional, lo que representa un motivo de orgullo para el país. Y es que este logro se debe a que aplican un método de enseñanza incluido en el currículo escolar, que incorpora el uso de equipos multimedia para la producción de radio o podcasts. De esta manera, mediante la investigación, los estudiantes pueden difundir y grabar contenidos sobre diversos temas relevantes.

Así, según la institución educativa, los resultados demuestran la eficacia del enfoque aplicado. Es decir, en los últimos años, el 92 % de los alumnos ha fortalecido sus competencias en comunicación y pensamiento crítico, mientras que la participación en actividades creativas ha crecido en un 60 % gracias a este modelo educativo. Eso no es todo, en coordinación con la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, los estudiantes producen contenidos en lenguas originarias y aportan a la preservación de relatos, mitos y conocimientos ancestrales.

Por último, son los propios estudiantes quienes asumen funciones de guionistas, conductores y editores, logrando producir cerca de 30 programas que han sido difundidos tanto a nivel regional como en plataformas digitales, conforme comparte La República. “Con mucha emoción y orgullo, compartimos con toda nuestra familia de Premium College que hemos sido seleccionados como uno de los 50 finalistas del prestigioso Global Schools Prize, una iniciativa de la Fundación Varkey. Este reconocimiento internacional premia la innovación en las aulas y el impacto positivo en nuestra comunidad. ¡Es un logro de nuestros alumnos, docentes y padres de familia! Gracias por ser parte de esta transformación educativa", se lee en su plataforma oficial.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL MEJOR SISTEMA EDUCATIVO EN AMÉRICA LATINA?

A través de un informe, compartido por El Cronista, el Índice de Resultados Escolares (IRE) informó su más reciente listado de los países que cuentan con un mayor sistema educativo en América Latina, que, por ahora, es encabezado por Chile. Este estudio se basa en información proveniente de encuestas de hogares y de las pruebas PISA para medir no solo la asistencia escolar, sino también el rendimiento en Lengua y Matemática. Según el IRE, solo 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que reúnen estos criterios logran culminar su escolaridad a tiempo y con un nivel satisfactorio de aprendizaje en el país sureño. Inclusive, el acceso a la educación abarca el 95 % de los jóvenes chilenos, lo que evidencia la solidez de su sistema educativo y la continuidad de sus políticas públicas en todos estos años. A continuación, este es el ranking con las naciones que tienen mejor sistema educativo: