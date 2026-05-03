Por Redacción EC

En el Perú existen desigualdades en el acceso a una educación de calidad, especialmente entre el ámbito urbano y el rural. Es decir, mientras los estudiantes de ciudades cuentan con mejores condiciones de enseñanza, mayor acceso a tecnología e infraestructura adecuada, los de las zonas rurales persisten limitaciones en escuelas, recursos y conectividad. Además, la brecha educativa no se limita al ámbito territorial, sino que también tiene un carácter social y económico, debido a que el nivel de ingresos de las familias influye directamente en las oportunidades de acceso a una enseñanza. Sin embargo, una buena noticia surge en medio de estos desafíos, ya que un colegio ubicado en la Amazonía se encuentra entre las mejores escuelas a nivel mundial debido a importantes factores. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.