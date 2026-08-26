En América Latina y el Caribe conviven países de grandes dimensiones territoriales, como Brasil, Argentina y México, junto con pequeñas naciones que sobresalen por su limitada superficie. Algunas de ellas incluso tienen menos de 500 kilómetros cuadrados, una extensión considerablemente menor a la de Lima, cuya superficie bordea los 2.672 km². Esta marcada diferencia geográfica convierte a estos territorios en casos particulares dentro de la región. Pese a su reducido tamaño, estas naciones poseen una importante riqueza cultural y una notable diversidad. Sus economías, en muchos casos, dependen de actividades como el turismo, los servicios financieros y otras áreas especializadas. Asimismo, la poca extensión territorial repercute en la distribución de sus habitantes y en la administración de sus recursos. Estas condiciones han llevado a varios de estos países a desarrollar características económicas y sociales diferentes a las de las grandes naciones latinoamericanas. Por ello, su reducido territorio no impide que tengan una identidad propia y particularidades que despiertan interés desde los ámbitos geográfico, económico y social.

¿Está Perú? Estos son los países más pequeños de América Latina y el mundo

Aunque América Latina y el Caribe albergan algunos de los países con mayor extensión territorial del planeta, como Brasil, Argentina y México, también cuentan con pequeñas naciones insulares cuya superficie es considerablemente menor. De acuerdo con datos del Banco Mundial actualizados en 2021, cinco de los territorios más reducidos de la región se encuentran en el mar Caribe.

Los países más pequeños de América Latina

Dentro de los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, San Cristóbal y Nieves encabeza la lista de las naciones con menor superficie, con apenas 260 kilómetros cuadrados. Le siguen Granada, con 340 km²; San Vicente y las Granadinas, con 390 km²; Barbados, con 430 km²; y Antigua y Barbuda, cuya extensión alcanza los 440 km².

Si se consideran únicamente los países ubicados en el continente americano, el panorama cambia. En este grupo, El Salvador aparece como el territorio de menor extensión, con 21.040 km², seguido por Belice, con 22.970 km², y Costa Rica, que registra una superficie de 51.100 km², según información recogida por National Geographic.

¿Perú aparece entre los países más pequeños?

Perú no forma parte de este grupo. Con una superficie territorial de aproximadamente 1,28 millones de kilómetros cuadrados, el país se encuentra muy por encima de las naciones latinoamericanas mencionadas. Su territorio es incluso varias veces mayor que el de El Salvador, Belice y Costa Rica juntos.

Por ello, cuando se habla de los países más pequeños de América Latina, la lista está dominada principalmente por pequeños Estados insulares del Caribe. Sus reducidas dimensiones territoriales contrastan ampliamente con países sudamericanos de gran extensión, como Perú, Brasil o Argentina.

¿Cuáles son los 10 países más pequeños del mundo?

A nivel mundial, el ranking de los países con menor superficie está compuesto principalmente por pequeñas naciones de Europa y Oceanía. De acuerdo con los datos proporcionados, cinco pertenecen a Europa, tres a Oceanía, uno a Asia y uno a América.

El Vaticano ocupa el primer lugar, con apenas 0,44 km², seguido por Mónaco, con 2 km². En tercer puesto aparece Nauru, con 21 km², mientras que Tuvalu registra 26 km². El top continúa con San Marino (61 km²), Liechtenstein (160 km²), Islas Marshall (181 km²), San Cristóbal y Nieves (260 km²), Maldivas (298 km²) y Malta (316 km²).

La presencia de San Cristóbal y Nieves en este listado demuestra la reducida dimensión de algunos países caribeños frente a las grandes extensiones territoriales que caracterizan a otras naciones de América Latina.