Recuerdo que hace algunos años me interné en la hemeroteca de El Comercio para buscar noticias antiguas sobre El Niño. Encontré que el 7 de marzo de 1871 se publicó la carta de un señor de apellido Colón que narraba cómo “en el camino a la Chosica” cayó tanta lluvia que el río arrastró una vaca y una mula, así como tierra, piedras y rocas “demoliendo las tapias, llenando las acequias y cubriendo el camino hacia la sierra con una capa espesa de arena y de cascajo”. Seis años después, en pleno 31 de diciembre, se desató una lluvia que aterrorizó durante 15 minutos a Lima. Fue tal el diluvio que El Comercio dio una explicación científica para calmar a los lectores que se habían refugiado en las iglesias pidiendo perdón por sus pecados.
Recuerdo que hace algunos años me interné en la hemeroteca de El Comercio para buscar noticias antiguas sobre El Niño. Encontré que el 7 de marzo de 1871 se publicó la carta de un señor de apellido Colón que narraba cómo “en el camino a la Chosica” cayó tanta lluvia que el río arrastró una vaca y una mula, así como tierra, piedras y rocas “demoliendo las tapias, llenando las acequias y cubriendo el camino hacia la sierra con una capa espesa de arena y de cascajo”. Seis años después, en pleno 31 de diciembre, se desató una lluvia que aterrorizó durante 15 minutos a Lima. Fue tal el diluvio que El Comercio dio una explicación científica para calmar a los lectores que se habían refugiado en las iglesias pidiendo perdón por sus pecados.
Uno puede sonreír al leerlo siglo y medio después. El problema es que, si seguimos avanzando por las páginas del Archivo, ya no da risa. Y es que pasan los años y se repiten las mismas historias de lluvias, inundaciones y deslizamientos que pasan por los mismos sitios, en los mismos meses y nunca estamos preparados. ¿Es desidia? ¿Es desinterés? ¿O somos idiotas?
Sea como fuere, desde estas páginas venimos hace meses haciendo un llamado a la acción porque El Niño nos afecta a todos. Eso es precisamente lo que intenta mostrar el gran especial que nuestro equipo de Nuevas Narrativas acaba de poner a disposición de ustedes. A través de nueve historias en distintos departamentos del país, el trabajo conecta diez señales de alerta que a primera vista podrían parecer problemas locales y demuestra cómo forman parte de una misma cadena. El especial, además, incluye una calculadora que permite conocer el nivel de riesgo, un modelo que muestra dónde podría golpear con mayor fuerza el fenómeno, información recogida del Archivo Histórico de El Comercio sobre los últimos cuarenta años y una serie de advertencias que permiten entender no solo lo que puede venir, sino también cuánto de ello ya conocemos.
Pero hay una herramienta que me parece particularmente importante porque convierte al lector en algo más que un espectador. El especial permite que cualquier ciudadano genere una solicitud dirigida a su autoridad para preguntarle cuál es su plan de prevención frente al fenómeno de El Niño. Ya no se trata solamente de leer que una municipalidad debería limpiar una quebrada, reforzar un puente o preparar una respuesta de emergencia. Se trata de preguntarle directamente qué ha hecho. La autoridad tendrá que responder dentro del plazo que establece la ley y explicar qué medidas ha tomado. Y, si no las ha tomado, también tendrá que asumir el costo de decirlo.
Esa puede ser una de las funciones más poderosas del periodismo en estos tiempos: no limitarse a contar lo que ocurre, sino entregar a los ciudadanos información y herramientas para exigir que algo suceda. Durante décadas hemos publicado las fotografías del día después: casas destruidas, carreteras partidas, familias sobre los techos y autoridades recorriendo las zonas afectadas con botas recién estrenadas. Esta vez queremos llegar antes.
El Niño ya está mandando sus señales. Las autoridades las conocen. Ahora, junto a El Comercio usted puede preguntar qué están haciendo. Después será demasiado tarde.
Además…
A saber
El nuevo especial de El Comercio incluye una calculadora que permite conocer el nivel de riesgo por El Niño, información de nuestro Archivo Histórico, una herramienta para preguntar a las autoridades cuáles son sus planes de prevención y más. Ingresa al especial AQUÍ.
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NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.