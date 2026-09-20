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Resumen

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Nueve historias, distintos departamentos y diez señales de alerta que, aunque parecen aisladas, se entrelazan en la realidad peruana.
Nueve historias, distintos departamentos y diez señales de alerta que, aunque parecen aisladas, se entrelazan en la realidad peruana.
Por Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada

Recuerdo que hace algunos años me interné en la hemeroteca de El Comercio para buscar noticias antiguas sobre El Niño. Encontré que el 7 de marzo de 1871 se publicó la carta de un señor de apellido Colón que narraba cómo “en el camino a la Chosica” cayó tanta lluvia que el río arrastró una vaca y una mula, así como tierra, piedras y rocas “demoliendo las tapias, llenando las acequias y cubriendo el camino hacia la sierra con una capa espesa de arena y de cascajo”. Seis años después, en pleno 31 de diciembre, se desató una lluvia que aterrorizó durante 15 minutos a Lima. Fue tal el diluvio que El Comercio dio una explicación científica para calmar a los lectores que se habían refugiado en las iglesias pidiendo perdón por sus pecados.

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