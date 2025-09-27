La enseñanza terciaria en Perú cuenta con grandes exponentes a nivel nacional, y a la vez reconocidas instituciones que mundialmente lideran diversas clasificaciones internacionales publicadas hacia el 2025. Al respecto, te revelamos detalles entorno al ahora Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022 elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y mediante el cual se hacen públicos los nombres de las 10 mejores universidades nacionales tanto públicas como privadas.

ESTAS SON LAS 10 UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE LIDERAN EL RANKING UNIVERSITARIO ELABORADO POR LA SUNEDU

Buscando retratar de manera ordenada la realidad universitaria desde una perspectiva transparente, y mediante el análisis descriptivo de indicadores y tendencias basado en información administrativa reportada por las respectivas casas de estudios ubicados a nivel nacional, hoy la Sunedu presenta los resultados del IV Informe Bienal 2021-2022 que ofrece el denominado Ranking Universitario 2025.

En dicho listado figuran más de 40 instituciones de educación superior tanto públicas como privadas, y si bien destacan algunas de las más prestigiosas del Perú, actualmente figuran otras llamando la atención incluso globalmente.

A continuación, te presentamos los resultados del IV Informe Bienal 2021-2022 publicado por la Sunedu, y así el Top 10 de Ranking Universitario que integran las mejores universidades del país:

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

1- Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

2- Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA)

3- Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

4- Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

5- Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

6- Universidad Nacional Federico Villarreal

7- Universidad Nacional de Moquegua

8- Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

9- Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

10- Universidad Nacional del Altiplano

UNIVERSIDADES PRIVADAS

1- Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

2- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

3- Universidad Científica del Sur (Científica)

4- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

5- Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

6- Universidad San Martín de Porres (USMP)

7- Universidad César Vallejo (UCV)

8- Universidad Continental

9- Universidad Ricardo Palma

10- Universidad de Lima

Con respecto a la elaboración del Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, resulta importante destacar que según la Sunedu, y en el caso de las instituciones privadas incluidas, la Universidad Científica del Sur ha escalado posiciones hasta ubicarse en el tercer lugar, mientras la UCV, Continental y Ricardo Palma consolidan su presencia entre las diez primeras; en tanto del lado de las públicas, la Universidad Nacional de Moquegua y también la Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (Amazonas) resaltan por ingresar por primera vez al Top 10 oficialmente publicado.

ASÍ REACCIONARON LAS UNIVERSIDADES PERUANAS LÍDERES DEL RANKING PUBLICADO POR SUNEDU EN 2025

El 23 de setiembre 2025, la Sunedu hizo público el Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, donde los grandes líderes resultaron ser la UPCH y la UNMSM.

La UNMSM vuelve a llamar la atención por liderar rankings universitarios, y en esta ocasión tras la publicación del IV Informe Bienal 2021-2022 que la coloca líder entre casi 40 instituciones públicas del Perú. (Fuente: UNMSM)

A propósito de la información compartida por parte del organismo adscrito al Minedu, la mejor universidad pública del Perú hizo uso de su página web para valorar dicho reconocimiento, y destacar que este número 1 también se refleja en el ámbito internacional posicionándose como la primera en clasificaciones globales como QS World University Rankings (puestos 951-1000), Scimago Institutions Ranking y Ranking Web of Universities (Webometrics).

Por parte de la UPCH, igualmente aprovechó las plataformas digitales que opera para evidenciar satisfacción por el liderazgo en Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022, manifestando que esta noticia hace aún más especial su mes de aniversario y “confirma que nuestra búsqueda de la excelencia sigue dando frutos gracias al esfuerzo y compromiso de toda la comunidad herediana”.