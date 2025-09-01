Llegó septiembre y, con ello, nuevos fenómenos astronómicos que iluminarán el cielo nocturno de este mes, como la conocida Luna de Sangre o Luna Roja. Este acontecimiento, que promete dejar con la boca abierta a más de uno, podrá verse en distintos países del mundo. De esta manera, los amantes de estos tipos de fenómenos astronómicos tendrán la oportunidad de apreciarlo, con las medidas de seguridad necesarias, por lo que esperan que las condiciones climatológicas sean favorables este fin de semana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO VER LA LUNA DE SANGRE EN PERÚ?

Uno de los fenómenos más esperados del mes por las personas, debido a la intensidad de la luz que proyecta en el cielo nocturno, será la llamada Luna de Sangre que se presentará en la noche del domingo 7 y madrugada del lunes 8 de septiembre. Esto se produce cuando la Tierra se alinea entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite e impidiendo que reciba luz solar directa. No obstante, los rayos solares atraviesan la atmósfera terrestre de manera parcial, filtrando las tonalidades azules y violetas, y dejando pasar los colores rojizos y anaranjados que tiñen la superficie lunar con su característico resplandor en el cielo.

🚨🚨: A total lunar eclipse on September 7 will make the moon turn red for '1 hour and 22 minutes'. pic.twitter.com/IX8xixJOVg — All day Astronomy (@forallcurious) August 30, 2025

En cuanto al inicio de la fase parcial de la esperada Luna de Sangre iniciará a las 4:27 p. m. (UTC) y llegará a su punto máximo a las 6:11 p. m. (UTC), finalizando el evento a las 8:55 p. m. (UTC). Mientras que la fase total tendrá una duración de una hora y 22 minutos, lo que lo convierte en el eclipse más duradero del año, según All day Astronomy. Con respecto a su visibilidad, la segunda Luna Roja no podrá observarse desde Perú ni en la mayor parte de Latinoamérica. En cambio, el fenómeno podrá ser visto en su totalidad en regiones de Europa, Asia, Australia y África. Se espera que la NASA transmita este evento a través de sus plataformas oficiales.

RECOMENDACIONES PARA VER LA LUNA DE SANGRE