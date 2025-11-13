Ha iniciado la primavera de manera oficial en Perú, y desde el Gobierno a través del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), continúa dándose a conocer información referente al clima, y sobre todo entorno a la ciudad de Lima donde el frío podría impactar de manera tan negativa como sorpresiva. A propósito de pronósticos brindados por parte de dicha entidad, hoy se sabe que la capital pasará días de noviembre 2025 con temperaturas cuyas características llaman la atención considerando la propia estación, entre otros factores.

ESTO REVELA EL SENAMHI ACERCA DEL CLIMA EN LIMA Y DURANTE LAS PRÓXIMAS HORAS DEL MES DE NOVIEMBRE

De manera periódica, el Senamhi como organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), suele emitir datos relacionados a la probable ocurrencia de acontecimientos atmosféricos, y hacia el mes de noviembre 2025, dando a conocer que Lima contará con “cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana“.

Con máximas de 25°C en la zona este capitalina, y durante el viernes 14 bajo temperaturas mínimas que pueden alcanzar los 14°C, dicha ciudad experimentará una primavera cuya calidez pasará a evidenciarse desde el mediodía, mientras el sábado 15, y junto al atardecer, podrían manifestarse ráfagas de viento puntuales.

“Ya al mediodía vamos teniendo estos cielos despejados, temperaturas mucho más cálidas”, remarca Patricia Rivera como especialista del Senamhi, y para Canal N precisando entorno a sensación de frío en Lima que “aunque parezca raro, es bastante normal durante la primavera típica limeña”.

Los distritos de Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, La Molina, Cieneguilla, Chaclacayo y San Luis, hoy forman parte de Lima Este, y son aquellas jurisdicciones que hacia fines de noviembre 2025 estarán experimentando clima soleado, y temperaturas diurnas entre los 24°C y 25°C rumbo al verano.

ESTO OCURRE EN COSTA, SIERRA Y SELVA PERUANA POR EL FRIAJE 2025

Ante lo expuesto, hoy resulta importante compartirte los detalles acerca del Aviso N° 301, y mediante el cual pasan a pronosticarse de manera preventiva, desde ráfagas de viento hasta descargas eléctricas que entre ese lapso de fechas, terminarán afectando a la costa, sierra y selva de la siguiente manera:

SIERRA

- “Se prevén precipitaciones localizadas de ligera a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche.

Asimismo, se esperan granizadas en localidades situadas por encima de los 3,000 m.s.n.m., y nevadas a más de 4,000 m.s.n.m., especialmente en la sierra central y sur".

SELVA

- “Se prevén lluvias, asociadas al vigésimo quinto friaje, de moderada a extrema intensidad, principalmente en la selva alta norte y parte de la selva alta centro.

Asimismo, se esperan chubascos ligeros en el resto de la selva.

Estas lluvias están asociadas al vigésimo quinto friaje y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento".

COSTA

- “Se prevé lloviznas ligeras y dispersas, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, en distritos cercanos al litoral de la costa central”.

La información brindada por el Senamhi mediante dicho aviso de corto plazo, y nivel rojo, remarca en mencionar a Huánuco, Loreto y San Martín como las regiones cuyas poblaciones se vieron afectados con la manifestación de lluvias intensas y descenso de temperatura hacia el último fin de semana de octubre 2025, siendo además Amazonas, Apurímac y Ayacucho, entre otras ciudades peruanas, aquellas que experimentan las mismas condiciones, pero en menor medida.

ESTAS RECOMENDACIONES BRINDA EL SENAMHI PARA PROTEGERNOS DE LAS LLUVIAS Y VIENTOS FUERTES

Friaje

- Usa ropa abrigadora, impermeables o paraguas para cubrirte de la lluvia y evita los cambios bruscos de temperatura.

- Intenta mantenerte seco, puesto que la humedad enfría rápidamente el cuerpo.

- No te expongas al aire frío, sobre todo si eres persona adulta mayor.

- En caso de presentar tos o problemas respiratorios, acércate al centro de salud más cercano.

- Ingerir y/o tomar bebidas tibias o calientes.

- En lo posible, procura permanecer en tu vivienda y reduce las actividades al aire libre.

- Incrementa la ingesta de alimentos y líquidos calientes que te brinden calor y energía.

Vientos fuertes

- Asegura bien los techos y vigas para evitar desprendimiento.

- Asegura los vidrios de las ventanas y cubre los puntos de entrada de aire y polvo a tu vivienda.

- Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, ya que este fenómeno puede ocasionar su caída, y terminar provocando un incendio.

- Asegúrate de que alrededor de la vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes inestables u otro tipo de material que pudieran generar accidentes.

- Evitar en lo posible salir de tu vivienda.

- Si vas a viajar, infórmate de las condiciones de los vientos en el camino hacia el lugar a donde te diriges.

Lluvias

- Aléjate y no cruces zonas inundadas ni ríos, pero ante una posible inundación, resulta necesario que ganes altura.

- Ten presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes, pueden acelerarse durante las precipitaciones intensas o continuas.

- Desconecta y aléjate de artefactos eléctricos, cortando además el suministro eléctrico si existe riesgo de que el agua ingrese a casa.