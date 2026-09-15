La primavera se acerca a la costa peruana con un panorama marcado por temperaturas que podrían superar ampliamente los valores habituales para esta época del año. El nuevo escenario climático presentado por la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene encendidas las señales de alerta. En las ciudades costeras, el calor podría convertirse en el protagonista de una estación que tradicionalmente trae temperaturas más moderadas. El comportamiento del océano y la atmósfera será seguido de cerca ante la posibilidad de nuevos cambios. Mientras el calendario avanza, el litoral peruano se prepara para meses fuera de lo habitual.

El ENFEN decidió mantener vigente el estado de Alerta de El Niño Costero frente a la persistencia de las condiciones asociadas al fenómeno. Las proyecciones apuntan a que este escenario climático podría prolongarse hasta mediados del otoño de 2027. La advertencia coloca nuevamente a las autoridades y poblaciones costeras ante la necesidad de mantenerse atentas a la evolución del clima. Cada variación en las temperaturas del mar podría traducirse en nuevos efectos sobre el territorio. Así, la primavera comenzará bajo la sombra de un fenómeno que amenaza con extender su presencia mucho más allá de los próximos meses.

Estos son los meses en que el Fenómeno El Niño podría durar para el 2027 si se llegara a extender

El panorama climático vuelve a encender las alertas en la costa peruana tras el último reporte del ENFEN. El Comunicado Oficial N.° 16-2026, emitido el 14 de setiembre, señala que El Niño Costero, asociado a la región Niño 1+2, podría alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027. Las proyecciones colocan a estos meses como el periodo de mayor intensidad previsto por los especialistas. El comportamiento del océano será determinante para confirmar cómo avanzará el fenómeno. Mientras tanto, las autoridades mantienen la atención puesta sobre sus posibles efectos en el territorio nacional.

La incertidumbre no desaparece con el cambio de año, pues las previsiones también alcanzan los primeros meses de 2027. Para febrero y marzo, el escenario considerado más probable se mueve entre una magnitud fuerte y extraordinaria. Esto significa que las condiciones asociadas a El Niño Costero podrían mantenerse durante buena parte del verano. El seguimiento permanente permitirá actualizar las proyecciones conforme evolucionen las temperaturas del mar. Así, el país entra en una etapa en la que cada nuevo reporte puede modificar el mapa de riesgos frente al fenómeno.

¿Cuántos grados demás de lo habitual en estas épocas subirán las temperaturas climáticas?

El calor comienza a dibujar un escenario poco habitual en Lima y otros puntos del litoral peruano, donde las temperaturas podrían superar entre tres y cinco grados los valores acostumbrados. La advertencia fue planteada por Yuri Escajadillo, subdirector de Vigilancia Climática del Senamhi, ante la evolución del escenario climático. Las previsiones del ENFEN incluso abren la posibilidad de nuevos récords de temperatura del aire durante el trimestre de setiembre a noviembre. Con la primavera recién iniciada, el litoral se prepara para jornadas más cálidas de lo normal. El océano y la atmósfera serán observados de cerca mientras el calor gana protagonismo.

Pero la temperatura no será la única variable que cambiará en los próximos meses, pues el ENFEN también anticipa modificaciones en las lluvias y los caudales de los ríos. La disponibilidad de algunos recursos pesqueros podría verse afectada por las nuevas condiciones del mar. En la costa norte, las señales de alerta adquieren especial relevancia ante la posibilidad de precipitaciones superiores a los registros habituales. Desde noviembre, además, podrían presentarse episodios de lluvia de intensidad moderada a fuerte. Así, entre calor, lluvias y cambios en el océano, la costa peruana ingresa a una temporada marcada por un clima fuera de lo común.

Entonces, ¿Cómo será el verano en la costa peruana entre diciembre de 2026 y marzo de 2027?

El verano 2026-2027 comienza a perfilarse bajo un escenario climático que mantiene en alerta a la costa peruana. Para el periodo comprendido entre diciembre y marzo, el ENFEN estima una probabilidad de 48 % de que El Niño Costero alcance una magnitud extraordinaria. Muy cerca aparece la posibilidad de una intensidad fuerte, calculada en 45 %. Las cifras anticipan una temporada en la que el comportamiento del océano podría marcar el ritmo de las condiciones meteorológicas. Mientras el calendario avanza, las autoridades mantienen la mirada puesta en la evolución del fenómeno.

En el Pacífico ecuatorial, el panorama tampoco resulta alentador y las proyecciones apuntan hacia un episodio de elevada intensidad. Para El Niño correspondiente a la región Niño 3.4, el ENFEN calcula una probabilidad de 55 % de alcanzar una magnitud muy fuerte. A ello se suma un 40 % de posibilidades de que el fenómeno se mantenga en una categoría fuerte durante el mismo periodo. Las cifras muestran que el escenario climático podría prolongarse con considerable intensidad. Así, el próximo verano se acerca con más preguntas que certezas sobre el comportamiento del clima.

¿Cuáles son las consecuencias que se verán durante el Fenómeno de El Niño hasta el 2027?

El panorama que se aproxima no será igual para todas las regiones del país y los ríos ya forman parte de ese escenario. Según el ENFEN, en la región hidrográfica del Pacífico los caudales podrían superar los niveles habituales en la zona norte, principalmente desde noviembre. En el centro y sur, en cambio, se esperan condiciones entre normales y menores a lo acostumbrado. Una tendencia similar alcanzaría a las cuencas de las regiones hidrográficas del Amazonas y del Titicaca. Así, el agua dibujará un mapa desigual mientras el fenómeno climático continúa evolucionando.

Bajo la superficie del mar, los cambios también comienzan a modificar el paisaje pesquero frente a las costas peruanas. El ENFEN prevé que la anchoveta de la zona norte-centro permanezca más profunda y replegada hacia el litoral durante las próximas semanas. Frente a la costa central, en cambio, continuarían apareciendo especies asociadas a aguas ecuatoriales y oceánicas. Entre ellas se encuentran el pez sierra, la samasa, el perico, el barrilete, la melva y el atún aleta amarilla. El océano, una vez más, revela sus cambios mientras la temperatura y las corrientes reescriben la distribución de la vida marina.

VIDEO RECOMENDADO