Por primera vez en la historia, la imagen del Señor de los Milagros recorrerá las calles de Roma en una procesión internacional que reunirá a miles de fieles de todo el mundo. El evento, que forma parte del Jubileo de la Esperanza 2025, marcará un hito para la comunidad peruana en Europa y para la Iglesia universal, al celebrarse bajo la bendición del Papa León XIV, el primer pontífice de nacionalidad peruana.

El acontecimiento simboliza la expansión de una devoción nacida hace más de tres siglos en Lima, que ha trascendido fronteras y culturas. Durante dos días, Roma se vestirá de morado para recibir esta manifestación de fe, que será transmitida por los medios vaticanos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA PROCESIÓN INTERNACIONAL DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN ROMA?

La procesión se llevará a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2025 en la capital italiana. El primer día, la imagen del Cristo Morado iniciará su recorrido desde las Termas de Caracalla y avanzará por avenidas centrales hasta una iglesia cercana al Vaticano, donde permanecerá durante la noche. En la mañana del 19 de octubre, el anda ingresará a la Plaza de San Pedro, donde el Papa León XIV impartirá su bendición ante miles de fieles congregados.

Esta será la primera vez que la imagen del Señor de los Milagros atraviese las calles de Roma en una ceremonia oficial, lo que refuerza el carácter histórico del evento.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN ESTA CELEBRACIÓN RELIGIOSA?

El anuncio fue realizado en la Sala Marconi del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, en una ceremonia presidida por el doctor Alessandro Gisotti, vicedirector editorial de los Medios Vaticanos. En la presentación estuvieron presentes el ministro Manuel Carrasco E., representante de la embajada peruana ante la Santa Sede; Wilmer Oblitas, mayordomo de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma; y otros miembros destacados de la comunidad peruana.

“No se puede entender el Perú sin entender qué es el Señor de los Milagros”, comentó Gisotti sobre esta tradición, resaltando su valor como expresión de fe, cultura y esperanza que hoy une al mundo católico.

Por otro lado, el cardenal Pedro Barreto, quien presidirá la misa del 19 de octubre en la Basílica Vaticana, recordó que el culto al Señor de los Milagros nació en Lima a partir del gesto de fe de un esclavo africano, cuya pintura de Cristo crucificado resistió los terremotos del siglo XVII. Para Barreto, esta historia “tiene su raíz en la experiencia del migrante y del pobre”, y simboliza un mensaje de esperanza y servicio. La devoción, añadió, trasciende su origen peruano y representa a toda la Iglesia al recordar que “Cristo está con nosotros incluso en medio de las dificultades”.

¿CÓMO PODRÁ VERSE LA PROCESIÓN DESDE OTROS PAÍSES?

La procesión formará parte de las actividades oficiales del Jubileo de la Esperanza 2025 y será transmitida en vivo por los medios vaticanos, lo que permitirá a los fieles de todo el mundo seguir el recorrido desde sus hogares. Delegaciones de Italia, España, Francia, Alemania, Suiza, Suecia, Estados Unidos, Chile y Perú participarán en el evento, sumando más de 700 cargadores y sahumadoras, según informa Infobae.