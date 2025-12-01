En uno de los clásicos más polémicos de los últimos años entre Alianza Lima y Universitario, Álex Valera y Hernán Barcos protagonizaron un tenso enfrentamiento dentro del campo. La situación escaló cuando ‘Valegol’ hizo un gesto hacia el ‘Pirata’ mientras el árbitro intervenía, generando un intercambio acalorado que casi termina en confrontación física en un momento crucial de la temporada.

“Ahí termina de romperse todo”: revelan lo que Alex Valera le dijo a Hernán Barcos en el intenso duelo ante Universitario

Circulaban numerosos rumores sobre la supuesta falta de respeto del delantero crema hacia ‘ El Pirata’. Sin embargo, el término utilizado ya se conoció. La periodista Elo Bengoechea, en el programa ‘Línea de 5’, explicó lo siguiente: “Un punto importante fue cuando Alex Valera le dijo ‘soplón’ a Barcos en el clásico. Si bien nunca nadie se lo dijo en la cara, en Alianza sí lo trataban de soplón. Por atrás, porque nadie nunca se lo dijo en la cara”.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Hernán se enojó, en ese momento, con los que formaban parte de la selección. ¿Cómo se enteró Valera que le decían así? Él cree que fue por los de la selección. Ahí termina de romperse todo el plantel”, añadió en ‘Denganche’.

Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima y Sporting Cristal

El vibrante duelo entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará este martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas (hora de Perú) en el estadio Nacional. A continuación, te presentamos los horarios para otros países de la región:

México: 19:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20:00 horas

Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22:00 horas

Dónde ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se podrá ver por televisión gracias a L1 MAX, el canal que posee los derechos oficiales del torneo local. Asimismo, quienes prefieran seguir el encuentro en línea podrán hacerlo mediante la plataforma L1 Play.

Video recomendado

Apareció como promesa en Alianza Lima, es nieto de un exmundialista con Perú y ahora revela cuál es el verdadero motivo de su ausencia: “Todo fue un malentendido”

En una conversación con el programa Al Volante, conducido por la periodista Darinka Zumaeta, Jhoao Velásquez aclaró que su ausencia en Alianza Lima obedeció únicamente a razones deportivas. Con firmeza, descartó cualquier insinuación de que hubiera sido relegado por actitudes irrespetuosas hacia sus compañeros, poniendo punto final a los rumores que habían circulado sobre su situación.

“Creo que se dijeron muchas cosas, para mí yo creo que todo fue un malentendido. Incluso, cuando pasó todo esto hablé con el comando técnico y me dijeron que confían en mí, que siga entrenando como lo he venido haciendo y que la oportunidad va a estar”, dijo en primera instancia el joven jugador.

“No pasó nada malo, simplemente tenía cosas por mejorar en lo futbolístico. El ‘profe’ me dijo que tenía que mejorar al momento de ir arriba a cabecear, ese tipo de cosas, pero de ahí nada más. Justo coincide con la lesión que tuve pero nunca hubo un tema de indisciplina”, agregó el nieto del reconocido José ‘Patrón’ Velásquez, mundialista con Perú.

VIDEO RECOMENDADO



