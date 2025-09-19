Alianza Lima no pudo obtener una ventaja de local y complicó sus chances de acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Néstor Gorosito empató sin goles ante Universidad de Chile y ahora deberá asegurar su clasificación en condición de visitante. Aquí te contamos qué resultados necesita para lograr la hazaña.

Copa Sudamericana 2025: ¿qué resultados requiere Alianza Lima para dejar fuera a la U. de Chile y clasificar a las semifinales?

Victoria de Alianza Lima sobre Universidad de Chile: Este sería el mejor resultado para los ‘blanquiazules’, asegurando su pase a las semifinales.

Empate entre Alianza Lima y Universidad de Chile: Si el duelo termina igualado, la clasificación se decidirá desde los penales.

Si Alianza Lima cae ante Universidad de Chile: Si los ‘Íntimos’ son derrotados por cualquier marcador ante el equipo chileno, le deberán decir adiós al torneo continental.

¿Habría tiempo suplementario si terminan empatados en Chile?

Si peruanos y chilenos igualan por cualquier marcador durante los 90 minutos, la llave se decidirá desde los penales, por lo que no habrá tiempo suplementario.

