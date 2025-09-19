Alianza Lima no pudo obtener una ventaja de local y complicó sus chances de acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Néstor Gorosito empató sin goles ante Universidad de Chile y ahora deberá asegurar su clasificación en condición de visitante. Aquí te contamos qué resultados necesita para lograr la hazaña.
Copa Sudamericana 2025: ¿qué resultados requiere Alianza Lima para dejar fuera a la U. de Chile y clasificar a las semifinales?
Victoria de Alianza Lima sobre Universidad de Chile: Este sería el mejor resultado para los ‘blanquiazules’, asegurando su pase a las semifinales.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Empate entre Alianza Lima y Universidad de Chile: Si el duelo termina igualado, la clasificación se decidirá desde los penales.
Si Alianza Lima cae ante Universidad de Chile: Si los ‘Íntimos’ son derrotados por cualquier marcador ante el equipo chileno, le deberán decir adiós al torneo continental.
¿Habría tiempo suplementario si terminan empatados en Chile?
Si peruanos y chilenos igualan por cualquier marcador durante los 90 minutos, la llave se decidirá desde los penales, por lo que no habrá tiempo suplementario.
Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Martes 16 de setiembre
- ADT 3-1 UTC
Miércoles 17 de setiembre
- Sporting Cristal 0-0 Alianza Atlético
- Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo
- Cienciano 2-2 Sport Boys
Jueves 18 de setiembre
- Ayacucho FC 0-1 Cusco FC
- Atlético Grau 2-0 Alianza Universidad
- Deportivo Garcilaso 1-1 Melgar
Por confirmar:
- Los Chankas vs Alianza Lima
Programación de la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1
Sábado 20 de septiembre
- UTC vs Universitario - 19:00 hrs (00:00 GMT) - Estadio IPD Mansiche
Domingo 21 de septiembre
- FBC Melgar vs Los Chankas - 13:00 hrs (18:00 GMT) - Estadio Monumental UNSA
- Sport Huancayo vs Cienciano - 17:30 hrs (22:30 GMT) - Estadio IPD Huancayo
- Juan Pablo II vs Sporting Cristal - 15:15 hrs (20:15 GMT) - Estadio C.D. Juan Pablo II
- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos - 20:00 hrs (01:00 GMT) - Estadio Alejandro Villanueva
Lunes 22 de septiembre
- Alianza Atlético Sullana vs Ayacucho FC - 15:00 hrs (20:00 GMT) - Estadio Campeones del 36
- Cusco FC vs ADT - 19:15 hrs (00:15 GMT) - Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Sport Boys vs Atlético Grau - 19:30 hrs (00:30 GMT) - Estadio Miguel Grau