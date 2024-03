Por motivo de la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024, Universitario de Deportes visitó el estadio Mansiche de Trujillo para enfrentar al Club César Vallejo, logrando conseguir un empate sin goles y alargando su racha de partidos sin conocer la derrota.

Si bien no hubo celebraciones de gol, el cotejo experimentó muchas emociones debido a varias jugadas polémicas que ocurrieron a lo largo de los 90 minutos, y de acuerdo a muchos fanáticos, la mayoría de estas acciones perjudicaron a los poetas y favorecieron a los cremas.

En este sentido, una persona que decidió compartir las sensaciones que le dejó el encuentro fue Leao Butrón, quien utilizó sus redes sociales para arremeter contra el arbitraje del partido, expresando irónicamente que sus acciones favorecieron a la “U”.

¿QUÉ DIJO LEAO BUTRÓN SOBRE EL ARBITRAJE DE CÉSAR VALLEJO VS. UNIVERSITARIO?

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el ex arquero de Alianza Lima criticó la labor realizada por la terna arbitral encabezada por Kevin Ortega, alegando que con sus acciones buscan ayudar a Universitario de Deportes en este año que celebran sus cien años de fundación. “¿Mano? ¡Ah, no! Centenario” y “¿Codazo? ¡Ah, no! Centenario…” fueron las primeras palabras que expresó Butrón en pleno partido entre cremas y poetas.

Posteriormente, comentó que era mejor entregarle el título nacional de una vez a la “U” porque los hechos apuntan que dicho equipo está siendo muy favorecido. “Muchachos, se viene una crisis jod..., entreguemos la copa nomas y ahorremos… cara de palo, ¡Sinvergüenzas!”, señaló.

Finalmente, el actual gerente de Academias de Alianza Lima comentó cómo debieron haber acabado las jugadas polémicas y sentenció lanzando un mensaje irónico. “Jalón, roja… codazo, amarilla… ¡Qué viva el centenario!”, sostuvo.

¿QUÉ JUGADAS POLÉMICAS TUVO EL PARTIDO DE CÉSAR VALLEJO VS UNIVERSITARIO?

Una de las jugadas más comentadas fue el codazo que Andy Polo propinó a Johan Madrid, el cual terminó simplemente con una tarjeta amarilla. Esta situación generó el enfado de muchos hinchas pues consideraban que la decisión de Kevin Ortega, juez encargado del partido, era errónea y que la acción debía ser sancionada con una tarjeta roja.

Cabe señalar que esta no fue la única polémica jugada que la que Polo estuvo involucrado, y es que previamente el balón chocó con su brazo extendido dentro de su área luego de un centro realizado por Yorleys Mena, por lo cual se esperaba que se pitara penal. Sin embargo, el juez principal no sancionó la acción y señaló que el juego debía continuar.

Por otro lado, también existió una posibilidad de penal para la “U”, puesto que el esférico pegó en la mano del defensor poeta Alec Deneumostier, pero nunca llegó a determinarse con claridad si el hecho ocurrió dentro o fuera del área, además de que no se usó el VAR para corrobar la situación, según informa Infobae Perú.

Por último, en los últimos minutos del cotejo entre Vallejo y Universitario, los poetas sufrieron las expulsiones de dos de sus jugadores: Carlos Ascues y Oscar Barreto. De esta manera, se contabilizó un total de 12 tarjetas (diez amarillas y dos rojas).

¿CUÁNDO VUELVEN A JUGAR UNIVERSITARIO Y CÉSAR VALLEJO?

El próximo partido de Universitario de Deportes se llevará a cabo el próximo martes 2 de abril ante LDU de Quito por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Este encuentro se desarollará en el estadio Monumental U Marathon y comenzará a las 9 pm (hora peruana). En esta línea, debemos recordar que los cremas integran el grupo D de la competición junto a LDU de Quito, Junior de Barranquilla y Botafogo.

Por otro lado, Club Deportivo Universidad César Vallejo también jugará el próximo martes 2 de abril un torneo internacional y es que debutarán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 al enfrentrarse a Defensa y Justicia. Este cotejo se dará en el estadio Mansiche y empezará también a las 9 pm (hora peruana). Cabe mencionar que los poetas comparten el grupo A con Defensa y Justicia, Independiente Medellín y Always Ready.