El pasado viernes 22 de marzo, la Selección Peruana de Fútbol se reencontró con la victoria luego de 9 meses tras vencer por 2-0 a Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva. Si bien este cotejo significó el debut de Jorge Fossati como entrenador de la ‘Bicolor’, también significó el estreno de algunos futbolistas, como es el caso de Martin Tavara, Erick Noriega y el peruano-danés Oliver Sonne, siendo este último el más ovacionado por la hinchada peruana.

Luego de varias convocatorias, Oliver Sonne recién pudo debutar de la mano de Jorge Fossati con la selección peruana en el triunfo ante Nicaragua. El ‘Vikingo de los Andes’ ingresó sustituyendo a Miguel Trauco durante el segundo tiempo y pudo demostrar sus mejores recursos técnicos en los minutos que disputó, regalando incluso una jugada de lujo que emocionó a los fans.

En este sentido, a propósito del debut de Oliver Sonne con la camiseta blanquirroja, te contamos cuál es el valor actual en el mercado internacional del defensor peruano-danés.

¿CUAL ES EL VALOR DE MERCADO DE OLIVER SONNE EN LA ACTUALIDAD?

De acuerdo a los datos revelados por el portal especializado Transfermarkt, el defensor del Silkeborg IF de Dinamarca tiene un valor de mercado de 1,2 millones de euros, la cual es su cotización más alta de su carrera hasta el momento.

Teniendo en cuenta la cifra mencionada, el polifuncional deportista ocupa el puesto 15 de los jugadores más valiosos de la selección peruana, según informa el diario La República.

¿CÓMO FUE EL DEBUT DE OLIVER SONNE CON LA SELECCIÓN PERUANA?

Tuvieron que pasar muchos meses para que Oliver Sonne debute con la selección peruana. Al inicio, el futbolista danés de ascendencia peruana se encontraba en la banca de suplentes, aunque en el segundo tiempo estuvo calentando junto a sus compañeros para el ansiado debut en el estadio Alejandro Villanueva. Por su parte, la afición peruana tenía muchas expectativas sobre el estreno del lateral, pues durante el encuentro con la selección nicaragüense realizaban cánticos con su nombre.

Corría alrededor de los 55′ minutos, cuando Fossati llamó a Sonne para que ingresara al campo de juego en reemplazo de Miguel Trauco en la posición de carrilero izquierdo. No obstante, el extécnico de Universitario de Deportes sostuvo una pequeña charla con el ‘Vikingo de los Andes’ que no pasó desapercibido por las cámaras que se encontraban allí. Tras el ingreso, la hinchada nacional respondió con muchos aplausos y aclamaciones.

¿QUÉ DIJO JORGE FOSSATI SOBRE EL DEBUT DE OLIVER SONNE?

Luego de la victoria de la selección peruana, Jorge Fossati estuvo en la conferencia de prensa donde resaltó la pasión que tiene la hinchada peruana por la ‘Blanquirroja’. No obstante, el extécnico de Universitario de Deportes se refirió a los cánticos que realizó la afición presente para que ingrese Oliver Sonne, señalando que “no le causó gracia”, por lo que pidió más calma.

“Sonne estaba calentado. No estaban calentando todos, estaban calentando los cambios que ya habíamos trabajado. A mí no me hace ninguna gracia que el estadio me haya pedido un jugador. Simplemente, si lo ignoré es porque el último que tiene que ser perjudicado es el jugador. Él no tiene la culpa. El que caiga más simpático o antipático un jugador, tendríamos que controlarnos un poquito en eso para respetar a todos”, precisó el DT en conferencia de prensa.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA SELECCIÓN PERUANA?

La ‘Bicolor’ volverá a reencontrarse con sus hinchas el próximo martes 26 de marzo a las 8:30 pm (hora peruana) cuando enfrente a la selección de República Dominicana en el estadio Monumental “U” Marathon.

Aquellos hinchas que deseen ver en vivo el segundo amistoso internacional de Perú, el canal encargado de transmitir será Movistar Deportes. Mientras que, para los que cuenten con señal abierta, lo pasará América TV y ATV.