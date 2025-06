Ricardo Gareca fue noticia hace algunas semanas tras poner punto final a su ciclo con la selección chilena. Sin haber logrado los resultados esperados en las Eliminatorias, el técnico argentino optó por dar un paso al costado, cerrando una etapa que dejó más dudas que certezas. Con su exitoso paso por Perú aún fresco en la memoria del fútbol sudamericano, su salida despertó especulaciones sobre quién será su reemplazante. En este contexto, el nombre de un exentrenador de Sport Boys y Atlético Grau en la Liga 1 apareció con fuerza.

Gustavo Álvarez comienza a sonar como posible sucesor del ‘Tigre’ en la banca de ‘La Roja’. De acuerdo con el diario La Tercera, el actual entrenador de Universidad de Chile figura entre los nombres mejor posicionados para asumir el desafío en los partidos clave de septiembre. En la ANFP valoran su trabajo reciente y no descartan ofrecerle el cargo para afrontar el cierre de las Eliminatorias.

“Yo mantengo mi postura, siempre voy a hablar sobre realidades. Sobre escenarios imaginarios no me parece respetuoso ni responsable”, mencionó el estratega este miércoles, quien ha preferido no referirse al tema mientras no haya algo concreto.

Gustavo Álvarez suena para reemplazar a Ricardo Gareca en Chile. (Foto: Composición)

¿Cómo le fue a Gustavo Álvarez en la Liga 1?

El recorrido de Gustavo Álvarez por el fútbol sudamericano incluye un breve pero destacado paso por la Liga 1 peruana. En 2021 asumió la dirección técnica de Sport Boys, donde estuvo al mando durante una docena de partidos. Más adelante recaló en Atlético Grau, club con el que tuvo mayor continuidad y dejó una imagen positiva tras 36 encuentros. Su desempeño llamó la atención fuera del país y le abrió las puertas en Chile, primero con Huachipato y, actualmente, al frente de Universidad de Chile, donde ya lleva más de un año consolidando su proyecto.

