Lionel Messi continúa ampliando su legado con una nueva marca histórica en el fútbol mundial. Tras alcanzar los 21 goles en la Copa del Mundo 2026, el capitán argentino se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. El récord pertenecía durante más de una década al alemán Miroslav Klose, quien no dudó en felicitar al rosarino por semejante logro. La conquista reafirma el lugar de Messi entre las mayores leyendas del deporte. Lejos de mostrarse afectado por perder la histórica marca, Klose reveló que mantuvo una emotiva conversación telefónica con Messi, organizada por Lionel Scaloni. El exdelantero alemán destacó la humildad y sencillez con la que el argentino afrontó ese momento tan especial. Además, recordó el gesto que tuvo la “Pulga” después de convertirse en el nuevo máximo artillero de los Mundiales. Para Klose, esa actitud refleja la grandeza de Messi tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Cuál fue la revelación que dio Klose con respecto a Lionel Messi luego que rompiera el récord de los mundiales?

En una entrevista concedida al diario francés L’Equipe, Miroslav Klose reveló cómo se produjo el esperado contacto con Lionel Messi tras el histórico récord mundialista del argentino. El exgoleador alemán explicó que la conversación fue posible gracias a la gestión de Lionel Scaloni, con quien compartió equipo en la Lazio entre 2011 y 2013. Según contó, ambos mantienen una buena relación desde entonces. Esa cercanía permitió concretar una llamada que calificó como un momento muy especial. Klose relató que el diálogo se realizó poco después de que Messi igualara su marca goleadora en los Mundiales. El actual entrenador del Núremberg aseguró que la conversación estuvo cargada de emociones y dejó una grata impresión en ambos. Además, recordó que, aunque coincidieron como rivales en varias oportunidades, nunca antes habían tenido la ocasión de conversar durante tanto tiempo fuera del campo. Para el alemán, ese intercambio fue uno de los recuerdos más valiosos que le dejó el histórico récord del capitán argentino.

Messi sorprendió al exgoleador alemán con un obsequio quien se siente orgullos de que el argentino lo haya superado

Miroslav Klose también reveló que el capitán argentino le prometió enviarle una camiseta autografiada como muestra de respeto y reconocimiento. El gesto fue recibido con gratitud por el campeón del mundo, quien destacó la calidad humana del rosarino. Además, reiteró la profunda admiración que siente por la trayectoria del astro argentino. El exdelantero dejó claro que no vive con amargura el hecho de haber cedido el récord mundialista. Por el contrario, aseguró sentirse orgulloso de que un futbolista de la talla de Messi haya alcanzado esa histórica marca. Klose calificó al argentino como un jugador extraordinario y recordó que su legado trasciende las estadísticas. “Messi es un fenómeno increíble”, afirmó el campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, dejando en evidencia el enorme respeto que siente por el diez argentino.

¿Cómo Messi logró alcanzar esas cifras históricas en los Mundiales convirtiéndose en el nuevo goleador?

Lionel Messi firmó otra actuación memorable en la Copa del Mundo 2026 y elevó aún más su nombre en la historia del fútbol. El capitán argentino inició el torneo con 13 goles mundialistas y necesitaba cuatro anotaciones para dejar atrás el récord de Miroslav Klose, vigente desde Brasil 2014. Lejos de conformarse, protagonizó una campaña brillante que lo llevó a alcanzar los 21 tantos. Con esa cifra, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Su rendimiento fue determinante para romper una marca que permaneció intacta durante doce años.

El rosarino construyó su récord con un triplete frente a Argelia, un doblete ante Austria y goles frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto en las fases eliminatorias. Cada una de esas anotaciones reforzó su papel como figura de la selección argentina y lo llevó a la cima de la tabla histórica de goleadores. Pero sus logros no terminan allí, ya que también ostenta el récord de más partidos disputados en Copas del Mundo. Asimismo, es el primer futbolista en participar en seis ediciones del torneo. Con estos registros, Messi continúa ampliando un legado que parece no tener límites.