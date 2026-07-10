Por Redacción EC

Lionel Messi continúa ampliando su legado con una nueva marca histórica en el fútbol mundial. Tras alcanzar los 21 goles en la Copa del Mundo 2026, el capitán argentino se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. El récord pertenecía durante más de una década al alemán Miroslav Klose, quien no dudó en felicitar al rosarino por semejante logro. La conquista reafirma el lugar de Messi entre las mayores leyendas del deporte. Lejos de mostrarse afectado por perder la histórica marca, Klose reveló que mantuvo una emotiva conversación telefónica con Messi, organizada por Lionel Scaloni. El exdelantero alemán destacó la humildad y sencillez con la que el argentino afrontó ese momento tan especial. Además, recordó el gesto que tuvo la “Pulga” después de convertirse en el nuevo máximo artillero de los Mundiales. Para Klose, esa actitud refleja la grandeza de Messi tanto dentro como fuera de la cancha.