El exarquero Leao Butrón, conocido en los últimos años por sus ácidos comentarios en redes sociales, sobre todo dirigidos a Universitario de Deportes, ha sorprendido a más de uno tras asegurar que la ‘U’ es el mejor club desde el 2023. Recordemos que los merengues pasan por un gran momento futbolístico, luego de haber salido ganador del Apertura y ser líder actual del Clausura 2024. Aquí te contaremos todos los detalles.

Leao Butron explica por qué cree que Universitario es el mejor equipo desde el 2023

En una entrevista para “Qué Tal Cancha”, el exgolero fue consultado sobre el presente de los merengues y no dudó en destacar varias virtudes del clásico rival. Además, resaltó que la superioridad de los estudiantiles viene desde el año pasado.

“Voy a ir más allá. Yo creo que la ‘U’ es el mejor equipo del campeonato desde el año pasado, así de simple”, indicó el xguardameta de la selección peruana. Sin embargo, fiel a su estilo, sí criticó algunos aspectos.

En una entrevista para “Qué Tal Cancha”, el exgolero fue consultado sobre el presente de los merengues. (Foto: GEC)

“Pero yo creo que no necesitaba un partido como contra Vallejo allá, donde le regalan un par de jugadas increíbles y no lo expulsan a Polo. La ‘U’ iba a salir campeón sí o sí porque en el Perú físicamente marca una gran diferencia, pasa por encima a todos”, agregó el exSan Martín.

¿Cuántos títulos ganó Leao Butrón en su carrera futbolística?

Butrón fue campeón en tres oportunidades con Alianza Lima: 2003, 2004 y 2017. Además, también logró igual cantidad de campeonatos nacionales con San Martín (2007,2008 y 2010) y dos con Sporting Cristal (1995 y 1996).

Butrón es muy querido por los hinchas de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Leao Butrón pidió disculpas a los hinchas de Universitario

En diálogo con Santiago Cafu Salazar para el podcast “Edición Limitada”, Leao Butrón explicó que es natural que tenga una rivalidad con Universitario de Deportes por ser hincha de Alianza Lima, pero no debería considerarse este hecho como una enemistad extrema. Para esclarecer su punto, indicó que si está sentado al lado de un hincha crema, es normal que cada uno quiera que gane su respectivo equipo, pero después de eso, no se debe generar problemas y ambos deben continuar con sus vidas.

“Me voy a reír si gana Alianza y se va a reír si gana la ‘U’. Es exactamente lo mismo. La vida es así, no pasa pada”, sostuvo el exarquero.

Acto seguido, reconoció que seguramente en varias ocasiones hizo bromas referentes al mundo de Universitario de Deportes que podrían haber sido excesivos, al punto de llegar a ofender. Sin embargo, indicó que sus comentarios surgen por la pasión del fútbol y resaltó que estos no tienen por qué afectar la vida de los demás.

“Seguramente alguna vez me he pasado con una broma, tengo que aceptarlo. (...) Pido las disculpas del caso, pero no pasa nada, es deporte. Yo amo a Alianza Lima, pero no puede ser un tema que te pueda mover la vida”, expresó el exportero de Alianza Lima.

Cuáles fueron los resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2024

Jueves 17 de octubre

- Unión Comercio 3-2 Comerciantes Unidos / Finalizado

- Cusco FC 2-1 Los Chankas / Finalizado

- Sport Huancayo 1-3 Atlético Grau / Finalizado

Viernes 18 de octubre

- Sport Boys 0-2 Melgar / Finalizado

- UTC 0-1 Alianza Lima / Finalizado

- César Vallejo 2-2 Cienciano / Finalizado

- Deportivo Garcilaso 1-0 Carlos Mannucci / Finalizado

Sábado 19 de octubre

- Alianza Atlético 1-0 Sporting Cristal / Finalizado

- Universitario 2-1 ADT / Finalizado

Cuál es la programación de la fecha 15 del Torneo Clausura 2024

Martes 22 de octubre

Atlético Grau vs. Deportivo Garcilaso

1:00 p.m.

Estadio Campeones del 36

Los Chankas vs. César Vallejo

3:15 p.m.

Estadio Los Chankas

FBC Melgar vs. UTC

6:00 p.m.

Estadio Monumental de la UNSA

Alianza Lima vs. Sport Huancayo

9:00 p.m.

Estadio Alejandro Villanueva

Miércoles 23 de octubre

ADT vs. Unión Comercio

3:15 p.m.

Estadio Unión Tarma

Cienciano vs. Alianza Atlético

5:30 p.m.

Estadio Garcilaso de la Vega

Carlos A. Mannucci vs. Cusco FC

Estadio Mansiche

8:00 p.m.

Sporting Cristal vs. Universitario

8:30 p.m.

Estadio Nacional

Jueves 24 de octubre

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

3:00 p.m.

Estadio Germán Contreras Jara