El lunes 6 de octubre, desde las instalaciones de la Videna, Manuel Barreto apareció ante los medios en una conferencia de prensa acompañado por Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Durante el encuentro con los periodistas, una de las interrogantes apuntó directamente a la reciente y comentada publicación de Renato Tapia en X (antes Twitter), la cual coincidió con el anuncio oficial de Barreto como técnico interino de la selección peruana.

¡No se guarda nada! Manuel Barreto responde con firmeza tras polémico tuit de Renato Tapia: “Es un...”

El técnico interino prefirió no entrar en detalles sobre la polémica, y en su lugar destacó la trayectoria de Tapia con la Blanquirroja. Subrayó su compromiso y el valor que ha representado para el equipo a lo largo de los años, además de lo que aún puede ofrecer en el camino que viene.

“Hay dos cosas que son indispensables en el fútbol y que están ligadas: uno son los jugadores y otro son los hinchas. Tengo profundo respeto por ambos, Renato es un grandísimo jugador. Se sabe lo que puede dar y lo que puede darle a la selección. Eso ya lo conocemos, pero hay otros futbolistas que no tenemos certeza y en ese camino estamos”, dijo la ‘Muñeca’.

Manuel Barreto brindó su primera conferencia como entrenador de la Selección Peruana. (FPF)

¿Qué dijo Renato Tapia y por qué generó polémica?

“¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba”, dijo en su momento, a través de X, el también llamado en su momento ‘Capitán del Futuro’. Dicha publicación generó diversos comentarios en redes sociales y una controversia que provocó debates en diversos programas especializados.

Los convocados de la Selección Peruana para amistoso ante Chile

Porteros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .

Volantes: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).

Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicochea (Platense), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC), Alex Valera (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano) y Kevin Quevedo (Alianza Lima).

