Por qué ATV y América Televisión NO pasan el Bolivia vs Perú de las Eliminatorias

Luego de obtener un punto en las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la selección peruana se prepara para visitar a su similar de Bolivia este jueves 16 de noviembre. Asimismo, el desempeño que realice la Bicolor durante esta fecha genera mucha expectativa entre los hinchas nacionales que no se perderán este importante partido, por lo que desean saber qué canal será el encargado en transmitir dicho cotejo.

¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ EL BOLIVIA VS. PERÚ?

En los últimos días se produjo una confusión entre los aficionados peruanos debido a que no se sabía qué canal de señal abierta sería el responsable de pasar el Bolivia vs. Perú. Sin embargo, se pudo conocer que Latina TV (canal 2 y 702) transmitirá el partido por la fecha 5 de las Eliminatorias 2026.

En esta oportunidad, la cobertura para este duelo de la Bicolor y los altiplánicos tendrá a Freddy Cora como narrador y Coki Gonzáles, Checho Ibarra, Talía Azcárate y Fernando Egúsquiza como los comentaristas.

¿POR QUÉ ATV Y AMÉRICA TV NO TRANSMITIRÁN EL BOLIVIA VS. PERÚ?

Luego de que América TV y ATV no tengan en su programación el partido de la Blanquirroja por la jornada 5 de las Eliminatorias Sudamericanas debido a que no tienen la exclusividad de la selección boliviana cuando juega de local como lo tiene Latina TV. Lo cierto es que el canal de San Felipe no forma parte de Mediapro, compañía que tiene toda la autoridad de los enfrentamientos de las Eliminatorias Conmebol, caso contrario de ambos medios mencionados.

¿CÓMO LLEGAN AL PARTIDO BOLIVIA Y PERÚ?

Definitivamente la selección peruana no tuvo un buen arranque en las Eliminatorias ya que lleva un punto en las primeras cuatro fechas. Y es que en el partido contra Argentina, Juan Reynoso trató de plasmar un juego parecido al de Brasil, rival al que casi consigue un empate, la ‘Albiceleste’ no tuvo inconvenientes en sacar a relucir su mejor juego para quedarse con la victoria.

Mientras que Bolivia viene de perder por 1-0 ante Paraguay, en condición de visitante. A pesar de que la ‘Verde’ trató de conseguir un empate en suelo paraguayo, Antonio Sanabria marcó el único tanto y acabó con las aspiraciones de ganar u obtener un punto, por lo que fue motivo para sentenciar la salida de Gustavo Costas del banquillo. En medio de esa incertidumbre, en las últimas semanas se comunicó la llegada del brasileño Antonio Carlos Zago que hará su debut frente a la Bicolor.