Pese a alcanzar el tan anhelado tricampeonato, Jorge Fossati dejó de ser técnico de Universitario. El experimentado entrenador uruguayo no continuará al mando del cuadro crema para la siguiente campaña, una noticia verdaderamente sorprendente. A propósito de ello, Sebastián Britos, arquero tricampeón, que tampoco seguirá en 2026, se refirió a la salida del popular ‘Nono’.

¿Por qué Jorge Fossati no continuó en Universitario? Esto respondió Sebastián Britos: “Sentí qué...”

“Jorge es recontra exigente y detallista, sentí que estaba un poco desgastado, él es muy exigente y había muchas cosas que no le gustaban y no llegó a acuerdo con el club. No sé exactamente qué pasó”, dijo Britos en primera instancia durante el diálogo con ‘Derechos Exclusivos’ de Uruguay.

Asimismo, el golero hizo hincapié en lo que fue su paso por Ate. "Es jodido, estar jugando constantemente, la altura, la logística, las canchas a veces no son buenas, son un montón de factores que hacen más complejo el torneo".

¿Qué más dijo Sebastián Britos sobre su salida de Universitario?

Por último, el guardameta dijo lo siguiente: “Fue un año intenso con la doble competencia, alta intensidad en un equipo donde se exige mucho, todos los partidos hay que salir a ganarlos. La presión es grande pero pudimos ir consiguiendo los objetivos, el pase a octavos de Libertadores que el club hace muchos años no conseguía. Fue un año tan intenso como hermoso”.

Copa Libertadores 2026: Bombos de Universitario y Cusco FC de acuerdo al ranking Conmebol

FASE DE GRUPOS:

BOMBO 1

Flamengo (Campeón)

Palmeiras (1)

Boca Juniors (4)

Peñarol (5)

Nacional (8)

Fluminense (11)

Independiente del Valle (16)

Libertad (17) o Liga de Quito (10)*

Únicamente si LDU termina como subcampeón en Ecuador, ocupará este bombo, mientras que Libertad pasará al bombo 2.

BOMBO 2

Estudiantes de La Plata (18)

Cerro Porteño (20)

Lanús (21)

Bolívar (23)

Cruzeiro (29)

Universitario de Deportes (32)

Barcelona (28)*

Corinthians (22) o Junior de Barranquilla (34)**

En caso de que Barcelona SC termine como subcampeón, permanecerá en este bombo; de lo contrario, deberá disputar la fase previa 2.

BOMBO 3

Junior de Barranquilla (34) o Vasco da Gama (62)

Universidad Católica (Chile) (35)***

Independiente Santa Fe (53)

Rosario Central (48)

Always Ready (64)

Coquimbo Unido (82)

Deportivo La Guaira (114)

Cusco FC (142).

BOMBO 4

Universidad Central (179)

Platense (223)

Independiente Rivadavia (S/C)

Mirassol (S/C)

Repechaje I

Repechaje II

Repechaje III

Repechaje IV

