¿Buscando escapar de la rutina sin afectar tu presupuesto? La Semana Santa 2026 es la oportunidad perfecta para descubrir las maravillas del Perú. Si aún no tienes planes, te presentamos una selección de destinos que destacan por su accesibilidad, belleza paisajística y, sobre todo, por ser opciones económicas para viajar en familia, con amigos o en pareja.

¿A dónde viajar en Semana Santa con poco presupuesto?

Muchos viajeros asumen que los feriados largos implican gastos excesivos; sin embargo, el turismo interno en Perú ofrece rutas estratégicas donde el costo de vida se mantiene estable. Para este 2026, la tendencia se inclina hacia los destinos de la sierra central y los balnearios del sur chico, donde es posible encontrar hospedajes desde S/ 50 y menús turísticos muy cómodos.

Destinos cerca de Lima para un Full Day económico

Si tu presupuesto es limitado o solo cuentas con un par de días, los alrededores de la capital son tu mejor aliado. Evitarás gastos en pasajes aéreos y podrás disfrutar de un cambio de clima radical en pocas horas.

Antioquía: El pueblo pintado de Huarochirí es ideal para fotos increíbles sin costo de entrada.

El pueblo pintado de Huarochirí es ideal para fotos increíbles sin costo de entrada. Churín: Famoso por sus complejos termales medicinales con entradas muy accesibles (desde S/ 10).

Famoso por sus complejos termales medicinales con entradas muy accesibles (desde S/ 10). Canta y Obrajillo: La ruta perfecta para quienes buscan acampar o disfrutar de una trucha frita frente al río.

Mejores lugares para visitar en Semana Santa en la Sierra

Para los que buscan la esencia religiosa y cultural de estas fechas, la sierra peruana ofrece una mística inigualable.

Ayacucho: La fe y la tradición al alcance de todos

Aunque es el destino más buscado, Ayacucho permite un ahorro significativo en alimentación y traslados internos. No te pierdas las procesiones y las ferias artesanales que se instalan en la ciudad.

Huancayo y el Valle del Mantaro

Conectada por la Carretera Central, esta región es una de las más económicas del país. Visitar el Parque de la Identidad Huanca o el Nevado Huaytapallana son experiencias de alto valor recreativo y bajo costo.

Turismo de aventura barato en el Sur Chico

Si lo tuyo es la adrenalina, no necesitas irte muy lejos. El sur de Lima y la región Ica ofrecen actividades que se ajustan a bolsillos jóvenes y aventureros.

Lunahuaná: El paraíso del canotaje y el trekking. Puedes encontrar paquetes de deportes de aventura desde S/ 30. Paracas: Una alternativa para disfrutar del mar, las Islas Ballestas y la Reserva Nacional con tours compartidos que reducen costos. Cerro Azul: Un balneario con historia y un muelle icónico, perfecto para un almuerzo marino económico frente al Pacífico.

Consejos para ahorrar en tu viaje de Semana Santa 2026

Para que tu presupuesto rinda al máximo, sigue estas recomendaciones:

Viaja en bus interprovincial: Reserva tus boletos con anticipación para evitar el alza de precios de último minuto.

Reserva tus boletos con anticipación para evitar el alza de precios de último minuto. Opta por el “Street Food” local: Los mercados centrales de cada ciudad ofrecen la gastronomía más auténtica a precios de local.

Los mercados centrales de cada ciudad ofrecen la gastronomía más auténtica a precios de local. Usa movilidad compartida: En destinos como Cajamarca o Ica, busca movilidad compartida hacia los atractivos turísticos.

¿Qué llevar en tu maleta para viajar por Perú en Semana Santa?

Sierra: Ropa térmica para las noches y bloqueador para el sol de día.

Ropa térmica para las noches y bloqueador para el sol de día. Costa: Lentes de sol y cortavientos para la tarde.

Lentes de sol y cortavientos para la tarde. Selva Central: Repelente y calzado resistente al lodo.

Escapadas románticas económicas para parejas este feriado largo

No necesitas ir a un resort de lujo para una salida especial. Destinos como Antioquía o los viñedos de Ica ofrecen paquetes para dos con cenas tradicionales y caminatas al atardecer que no superan los S/ 150 por persona.

Recomendaciones de seguridad y transporte para Semana Santa 2026

Antes de salir, verifica el estado de las vías en el portal de Sutran. Si viajas en auto propio, asegúrate de tener el SOAT vigente y realizar un mantenimiento preventivo, ya que el flujo vehicular hacia el centro y sur del país aumenta considerablemente en estas fechas.

¿Cómo encontrar alojamiento barato de último minuto?

Si no reservaste con meses de antelación, tu mejor opción son los hostels o las casas de hospedaje familiar en las afueras del centro histórico de ciudades como Huancayo o Cajamarca. También puedes usar apps de última hora para captar cancelaciones con descuento.