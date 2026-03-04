El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que habrá un corte temporal del servicio agua por más de diez horas en varios distritos durante este 6 de marzo. La suspensión del servicio está programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable. Aquí te contaremos todos los detalles sobre esta situación.
¿Cuáles son las zonas afectadas para este 6 de marzo?
Ate
Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola
Cuadrante: Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola
Cuadrante: Asoc. de Vivienda Nueva Villa La Campiña
Asoc. de Propietarios Las Terrazas del Pueblo Santa Clara
Hora: 10 a. m. - 11 p.m.
- APV El Paraíso de la Roncadora - Esq. Piérola
- Asoc. Los Alpes de Santa Clara - Esq. Piérola
- Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola
- Asoc. C.P. 1ro de Enero sector Santa Clara - Esq. Piérola
- Asoc. C.P. sector Santa Clara - Esq. Piérola
- Asoc. Prop. Nueva Primavera Santa Clara
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
- Asoc. J.V. Villa Hermosa Roncadora Grande – Esq. Piérola
- Asoc. Resid. Sol y Campo – Esq. Piérola
- Asoc. La Roncadora – Esq. Piérola
- Asoc. Santa Rosa de la Roncadora – Esq. Piérola
- Asoc. Las Violetas de Sta Clara – Esq. Piérola
- Coop. Viv. Las Lomas de Palao – Esq. Piérola
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Santa Anita
Urb. Santa Rosa de Quives
Cuadrante: Jr. Las Palmeras con Jr. Los Jazmines, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Azahares, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Begonias, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Álamos, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Amapolas.
Hora: 10 a. m. - 11 p. m.
Independencia
- A. H. Cahuide Ampl.
- A. H. Cielo Azul
- A. H. Sarita Colonia
- A. H. Comité Vecinal N.° 17 Alto Perú
- A. H. Condorcanqui
- A. H. 4 de Diciembre Ampl.
- A. H. 4 de Diciembre
- A. H. 4 de Diciembre II etapa
- A. H. 5 de Diciembre
- A. H. 15 de Mayo
Hora: 12 m - 8 p. m.
- A. H. Nueva Generación
- A. H. José Olaya
- A. H. Pueblo Nuevo
- A. H. San Lorenzo
- A. H. Manuel Scorza
- A. H. Juan Velasco Alvarado
- Asoc. Pobladores San Pedro y San Pablo
- P. J. José Olaya
Hora: 12 m - 8 p. m.
- A. H. Bellavista
- A. H. Bellavista Ampl.
- A. H. Bellavista Ampl. II etapa
- A. H. Bellavista II etapa
- A. H. 4 de Diciembre
- A. H. 4 de Diciembre II etapa
- A. H. Santísima Cruz
- A. H. Santísima Cruz Ampl.
- A. H. Señor de los Milagros Payet
- A. H. Juan Velasco Alvarado
- A. H. Juan Velasco Alvarado Ampliación.
Hora: 12 m. - 8 p. m.