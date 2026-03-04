El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que habrá un corte temporal del servicio agua por más de diez horas en varios distritos durante este 6 de marzo. La suspensión del servicio está programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable. Aquí te contaremos todos los detalles sobre esta situación.

¿Cuáles son las zonas afectadas para este 6 de marzo?





Ate

Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola

Cuadrante: Asoc. Las Violetas de Santa Clara - Esq. Piérola

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola

Cuadrante: Asoc. de Vivienda Nueva Villa La Campiña

Asoc. de Propietarios Las Terrazas del Pueblo Santa Clara

Hora: 10 a. m. - 11 p.m.

APV El Paraíso de la Roncadora - Esq. Piérola

Asoc. Los Alpes de Santa Clara - Esq. Piérola

Asoc. Las Brisas del Centro - Esq. Piérola

Asoc. C.P. 1ro de Enero sector Santa Clara - Esq. Piérola

Asoc. C.P. sector Santa Clara - Esq. Piérola

Asoc. Prop. Nueva Primavera Santa Clara

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Asoc. J.V. Villa Hermosa Roncadora Grande – Esq. Piérola

Asoc. Resid. Sol y Campo – Esq. Piérola

Asoc. La Roncadora – Esq. Piérola

Asoc. Santa Rosa de la Roncadora – Esq. Piérola

Asoc. Las Violetas de Sta Clara – Esq. Piérola

Coop. Viv. Las Lomas de Palao – Esq. Piérola

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Santa Anita

Urb. Santa Rosa de Quives

Cuadrante: Jr. Las Palmeras con Jr. Los Jazmines, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Azahares, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Begonias, Jr. Las Palmeras con Jr. Los Álamos, Jr. Las Palmeras con Jr. Las Amapolas.

Hora: 10 a. m. - 11 p. m.

Independencia

A. H. Cahuide Ampl.

A. H. Cielo Azul

A. H. Sarita Colonia

A. H. Comité Vecinal N.° 17 Alto Perú

A. H. Condorcanqui

A. H. 4 de Diciembre Ampl.

A. H. 4 de Diciembre

A. H. 4 de Diciembre II etapa

A. H. 5 de Diciembre

A. H. 15 de Mayo

Hora: 12 m - 8 p. m.

A. H. Nueva Generación

A. H. José Olaya

A. H. Pueblo Nuevo

A. H. San Lorenzo

A. H. Manuel Scorza

A. H. Juan Velasco Alvarado

Asoc. Pobladores San Pedro y San Pablo

P. J. José Olaya

Hora: 12 m - 8 p. m.

A. H. Bellavista

A. H. Bellavista Ampl.

A. H. Bellavista Ampl. II etapa

A. H. Bellavista II etapa

A. H. 4 de Diciembre

A. H. 4 de Diciembre II etapa

A. H. Santísima Cruz

A. H. Santísima Cruz Ampl.

A. H. Señor de los Milagros Payet

A. H. Juan Velasco Alvarado

A. H. Juan Velasco Alvarado Ampliación.

Hora: 12 m. - 8 p. m.