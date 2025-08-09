El estudio resulta básico para el fortalecimiento de capacidades, y mientras culminas la etapa escolar sobre territorio peruano, también puedes complementarlo a través de la formación técnica en diversas especialidades. A propósito de dicha posibilidad, hoy te compartimos información detallada sobre lo referente al inicio de inscripciones dirigida a escolares que según iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu), tienen la chance de obtener titulación avalada por los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) ubicados a nivel nacional, y de esa forma contar con mayores posibilidades de insertarse laboralmente tras finalizar la secundaria.

A nivel nacional, el alumnado de cuarto y quinto año, no tiene que esperar hasta que finalicen las clases regulares en colegio público sobre todo, para empezar a instruirse profesionalmente llevando a cabo materias que gracias a dicha entidad de Gobierno, les terminarán permitiendo hasta acceder a titulación oficial.

En ese sentido, hoy llama la atención lo que ofrece el Minedu mediante “Mi Oportunidad Técnica”, la iniciativa que por tercer año consecutivo, le brinda a los escolares peruanos la posibilidad de desarrollar habilidades técnicas, competencias para la empleabilidad y proyectos de emprendimiento, sin dejar de asistir a clases, gratuitamente, y en el CETPRO escogido.

Con horarios flexibles, esta nueva y sexta convocatoria cuenta con las inscripciones abiertas hasta el 15 de agosto, y si te interesa solo debes seguir los siguientes pasos compartidos a fin de acceder a formulario de postulación para participar sin inconvenientes:

Revisa el listado de instituciones educativas focalizadas para conocer cuál es el CETPRO más próximo a tu localidad .

. Preséntale a tu tutor o docente esta documentación necesaria para proceder con el proceso de inscripción:

- Documento Nacional de Identidad (DNI)

Nacionales: Copia del DNI

Extranjeros: Documento que la Autoridad Nacional de Migraciones reconozca como válido.

- Ficha de inscripción

- Declaración jurada firmada por el padre o madre de familia o apoderado.

El director del colegio donde estudia el escolar, debe remitir la documentación de inscripción al CETPRO escogido, e informarle así a la UGEL sobre el estudiantes que participará en “Mi Oportunidad Técnica” para hacerle seguimiento.

Con respecto a las carreras técnicas ofrecidas por parte de cada CETPRO, el Minedu hace hincapié en referir que la disponibilidad varía según la región y están alineados con las demandas del sector productivo, tales como las más solicitadas entre las cuales resaltan Computación e Informática, Electricidad, Industria del Vestido, Peluquería, y Cocina.

LAS DIRECCIONES Y UBICACIONES DE ALGUNOS DE LOS CETPRO SITUADOS EN LIMA METROPOLITANA

Los Libertadores

- Asociación Los Libertadores / Jr. Hipólito Unanue Mz N Lote 5 - San Martín de Porres

Perú

- Jr. Pedro Genaro Delgado s/n (Altura 39 Av. José Granda) Urbanización Condevilla - San Martín de Porres

Magdalena

- Jr. Leoncio Prado 686 - Magdalena Del Mar

Corcovado

- Jr. Moquegua 377 Piso 2 - Cercado de Lima (Altura Tottus de Av. Tacna / Cuadra 6)

7215 Naciones Unidas

- Av. Micaela Bastidas Mz C Lote 6, 200 millas - Villa El Salvador

Artemio Dolorier Abregu

- Av. Benigno Ríos 399, Imperial - Cañete

Artesanal

- Av. 22 de Agosto 1212 Urbanización Santa Luzmila - Comas

Barbones

- Jr. Llamellin 330 - El Agustino

Barranca

- Av. Manco Cápac s/n - Barranca

Bayovar

- Av. 1 de Mayo s/n - San Juan de Lurigancho

Cabe resaltar, que los CETPRO mencionados solo son algunos de los más de 400 ubicados dentro de Lima Metropolitana que el Estado pone a disposición del joven interesado en estudiar una carrera técnica a corto plazo, y mayormente de manera gratuita.