‘La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Pamela López, Diego Chávarri, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. Así, en medio de una nueva gala de eliminación, Pati Lorena fue una de las participantes que recibió menos votos del público, generando la reacción de sus seguidores. Sin embargo, las cámaras captaron el preciso momento en el que Shirley Arica dejó entrever el posible retorno de la tiktoker tras un repechaje en el programa, lo que ha sorprendido a más de uno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA SOBRE UN POSIBLE REGRESO DE PATI LORENA EN EL REPECHAJE DE ‘LA GRANJA VIP’?

El sábado 25 de abril se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en ‘La granja VIP’, en la que Pati Lorena fue una de las menos votadas por el público. En medio de una emotiva despedida, la influencer se mostró agradecida por la oportunidad brindada, sin imaginar que se anunciaría un repechaje en el que retornará uno de los exparticipantes eliminados. Sin embargo, tras su participación, la exproductora de televisión se presentó en ‘El post show’ en YouTube para comentar un poco más sobre su experiencia en el programa de convivencia, sosteniendo que sería feliz si regresa una vez más al reality, siempre que cuente con el apoyo de los seguidores.

De esta manera, mientras conversaba con los panelistas, la producción mostró en vivo una conversación que mantuvo Shirley Arica junto a Pablo Heredia, en la que ambos lamentaban la repentina salida de la tiktoker. Es así que, la popular ‘Chica realidad’ dejó entrever su deseo de que Pati, integrante del ‘Team Víboras’, regrese a la granja gracias al repechaje. “¿Cómo se va ir Pati? Imagínate que hagan un repechaje y regrese la Pati", expresó la modelo. Tras escuchar estas declaraciones, se generó el asombro de los presentes, debido a que los participantes no tienen conocimiento de lo que ocurre en el exterior; por su parte, la comunicadora se presentará este lunes 27 de abril en el espacio de Panamericana TV para contar todos los detalles.

¿QUÉ DIJO SAMAHARA LOBATÓN SOBRE LA VIDA PÚBLICA DE MELISSA KLUG?

En una edición de ‘La granja VIP’, Samahara Lobatón decidió sincerarse con sus compañeros del equipo ‘Las Víboras’, donde no dudó en halagar a su madre, Melissa Klug. De acuerdo con la joven influencer, lamenta la eliminación de su progenitora del reality, pero se siente tranquila porque esta le prometió que cuidará de sus pequeños hijos. Además, aprovechó en dejar en claro que la salida de la ‘Blanca de Chucuito’ del programa le resulta beneficioso debido a que no podrá manchar su imagen pública, argumentando que no tiene polémicas con nadie y lleva una vida “correcta”. “No quería que mi mamá se exponga de una manera mala porque mi mamá es súper correcta. Su imagen televisiva es correcta, no tiene escándalos, es correcta no quería que se manchara por este reality”, sostuvo. Tras sus declaraciones, los internautas han puesto en cuestionamiento lo dicho por Lobatón, asegurando que vive en una realidad distinta.