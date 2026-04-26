Por Redacción EC

La granja vip’ es un reality de convivencia donde varios famosos tienen que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de no ser eliminados y llegar hasta la final para ganar el gran premio de la primera temporada: S/ 100 000. Y es que, el ingreso de diversas polémicas figuras de la farándula peruana, como Mark Vito, Mónica Torres, Pablo Heredia, Paul Michael, Pamela López, Diego Chávarri, Christian Martínez, entre otros, ha generado que el programa continúe dando de qué hablar diariamente en los medios de espectáculos y redes sociales. Así, en medio de una nueva gala de eliminación, Pati Lorena fue una de las participantes que recibió menos votos del público, generando la reacción de sus seguidores. Sin embargo, las cámaras captaron el preciso momento en el que Shirley Arica dejó entrever el posible retorno de la tiktoker tras un repechaje en el programa, lo que ha sorprendido a más de uno. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.