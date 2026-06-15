Por Redacción EC

Culminó el programa ‘La granja VIP Perú’ este sábado 13 de junio por la señal de Panamericana Televisión. Los competidores tuvieron que afrontar una serie de exigentes desafíos determinantes para llegar a la final. La convivencia fue uno de los aspectos más comentados del programa. Durante casi tres meses de encierro, los participantes fueron divididos en dos grupos: “Las Víboras” y “Los Reales”, lo que provocó constantes alianzas, rivalidades y enfrentamientos. Las discusiones no solo surgieron por las pruebas y nominaciones, sino también por la convivencia diaria, el reparto de tareas y las estrategias para permanecer en competencia. Se registraron conflictos verbales, acusaciones de juego sucio y sanciones por faltas de respeto. De hecho, en una de las semanas, varios concursantes fueron enviados directamente a nominación debido a incidentes ocurridos durante la convivencia. También hubo reconciliaciones, amistades inesperadas y vínculos que captaron la atención del público.