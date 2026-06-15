Culminó el programa ‘La granja VIP Perú’ este sábado 13 de junio por la señal de Panamericana Televisión. Los competidores tuvieron que afrontar una serie de exigentes desafíos determinantes para llegar a la final. La convivencia fue uno de los aspectos más comentados del programa. Durante casi tres meses de encierro, los participantes fueron divididos en dos grupos: “Las Víboras” y “Los Reales”, lo que provocó constantes alianzas, rivalidades y enfrentamientos. Las discusiones no solo surgieron por las pruebas y nominaciones, sino también por la convivencia diaria, el reparto de tareas y las estrategias para permanecer en competencia. Se registraron conflictos verbales, acusaciones de juego sucio y sanciones por faltas de respeto. De hecho, en una de las semanas, varios concursantes fueron enviados directamente a nominación debido a incidentes ocurridos durante la convivencia. También hubo reconciliaciones, amistades inesperadas y vínculos que captaron la atención del público.

De Gabriela Herrera a Diego Chavarri, que en el programa se enamoraron, le dejó un mensaje bien claro

Tras la final y la soltería de Diego Chavarri, Gabriela Herrera reconoció que sí hubo química y dejó abierta la puerta a una relación fuera de cámaras. “Si desea una oportunidad debe hacer méritos. Le tengo un gran cariño, pero no sé que pasará afuera. Vamos a ver que es lo que pasa. estamos solteros, pero si no funciona seguiremos siendo amigos por todo lo que hemos convivido”, dijo la artista. Tras la final del reality y después de que Diego anunciara que estaba soltero, Gabriela volvió a mostrarse abierta a la posibilidad de algo más. En el post show reconoció que hubo química entre ambos durante la convivencia y llegó a decir que “nos van a ver juntos”, sin descartar que la amistad evolucione a una relación. Por eso muchos seguidores consideran que la historia entre ambos podría continuar ahora que terminó el programa.

Gabriela Herrera también opinó sobre la experiencia de haber participado en la Granja Vip Perú

Gabriela Herrera ha manifestado en varias ocasiones que considera su paso por La Granja VIP como una experiencia intensa que le permitió mostrarse tal como es, sin filtros. Desde antes de ingresar al reality ya advertía que no le temía a los conflictos y que estaba preparada para convivir bajo presión, algo que efectivamente ocurrió durante el programa. “Mucha gente entró al programa por el dinero, pero yo no. Yo entré para que conozcan a la Gabriela real tal como soy”, manifestó. A lo largo de la competencia, defendió constantemente su autenticidad frente a las críticas de otros participantes. Asimismo, la “conejita” en varios enfrentamientos señaló que prefería decir las cosas de frente antes que actuar con hipocresía, y sostuvo que muchas de las polémicas que protagonizó surgieron porque no estaba dispuesta a quedarse callada.

¿Quién ganó la final de la granja vip y cómo quedó Gabriela Herrera en dicha competición tan esperada?

La ganadora de la primera temporada de La Granja VIP Perú fue Shirley Arica, quien se coronó campeona en la gran final. Gracias al voto del público, obtuvo el primer lugar y se llevó el premio de S/ 100.000. Shirley superó a Pamela López, que terminó como subcampeona. El tercer puesto fue para Gabriela Herrera, después le siguieron Paul Michael y Cristian Martínez “Cri Cri”. Gabriela Herrera, que se ganó el nombre de “conejita”, ha dado a entender que, pese a las discusiones, críticas y controversias, se siente satisfecha con su participación porque logró llegar a las instancias finales manteniéndose fiel a su personalidad y convirtiéndose en una de las protagonistas más comentadas de la temporada. Además, Diego Chávarri fue una de las personas con las que tuvo mayor cercanía dentro de la granja.

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