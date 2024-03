Nataniel Sánchez fue una de las actrices de “Al Fondo Hay Sitio” que más éxito tuvo en su momento. Interpretando el papel de Fernanda de las Casas, la nieta de Francesca Maldini, la artista supo ganarse el corazón de los peruanos. Y, en los últimos días, ella ha vuelto a ser noticia tras volver a Perú. Sin embargo, ha sido muy criticada por hablar como española. Aquí te contamos qué dijo exactamente la intérprete que radica en España desde hace algunos años.

Esto respondió Nataniel Sánchez a las personas que critican su acento español

Sánchez fue entrevistada en “Chola Chabuca” y contó cuál es la razón de su acento español. “La verdad que no me molesta. Mira yo estudio el acento castellano y la entonación es lo que a mí se me apega. Muchos me dicen que hablo como española , pero en mi día a día yo no utilizo ni la ‘z’ ni la ‘c’”, comentó la actriz.

Luego, Nataniel se refirió a la actuación y señaló que se mantiene en ese rubro artístico:“ Yo sigo haciendo cosas allá, efectivamente, es un proceso, encontrar manager también porque a veces estás en una agencia y tiene mucha gente, entonces vas probando y luego encontrar a alguien que apueste por ti, apueste por tu trabajo, que también te venda, te proponga”.

¿Qué dijo Nataniel Sánchez sobre la relación con su padre?

En una conversación que tuvo con Verónica Linares, Nataniel tocó algunos temas relacionados a su vida privada. En este sentido, la actriz dijo que no mantiene una buena relación con su papá.

“Mi papá no debió ser papá, por supuesto que no. Yo no tengo relación con mi papá hace muchos años ya, ya estaba en la tele. Yo decidí no tener relación con mi papá porque mi papá no se relacionaba conmigo de manera sana y yo aprendí que nadie tiene derecho a hacernos daño, ni siquiera nuestros padres”, mencionó Sánchez.

¿Qué dijo Nataniel Sánchez sobre regresar a “Al Fondo Hay Sitio”?

Mediante una entrevista exclusiva con La República, la intérprete comentó que está abierta a escuchar propuestas, como regresar a “Al Fondo Hay Sitio” o formar parte de “El Gran Chef Famosos”. Sin embargo, resaltó que su decisión dependerá de si la propuesta que le realicen es compatible con sus planes y proyectos actuales.

“Estoy abierta siempre a escuchar propuestas y, si los tiempos se adaptan y la propuesta es interesante (...) va a depender en qué momento de mi vida estoy y con qué proyectos vibro, pero yo estoy siempre abierta a escuchar cualquier propuesta”, indicó la actriz.

Adicionalmente, en un reciente diálogo con El Comercio, la ahora cantante aseguró que no descarta volver a la ficción e interpretar nuevamente a Fernanda de Las Casas. “No sabemos lo que puede pasar. ¿Si volveré a interpretar a Fernanda? No descarto nada”, dijo Nataniel.

Estas declaraciones se producen después de que la artista indicara en varias ocasiones que no volvería a asumir el rol de Fernanda porque las condiciones no le eran favorables.

