La selección peruana arribó a la ciudad de Miami con miras a los amistosos que disputará ante Haití y España, en lo que será una nueva prueba para el equipo dirigido por Mano Menezes. La delegación nacional partió con gran expectativa de seguir consolidando la idea de juego en este nuevo proceso.

El combinado nacional no podrá contar con algunos jugadores importantes debido a lesiones, como Miguel Araujo y Alex Valera, quienes quedaron fuera tras la última jornada de la Liga 1.

No obstante, otros futbolistas como André Carrillo, Erick Noriega, Oliver Sonne y Bassco Soyer se sumarán directamente a la concentración en territorio estadounidense.

Perú enfrentará primero a Haití el próximo 5 de junio en el estadio del Inter Miami, en un duelo que servirá como preparación antes del exigente choque frente a España, programado para el 8 de junio en México. Estos encuentros serán clave para medir el rendimiento del equipo y ajustar detalles de cara a futuros desafíos.