Por Redacción EC

La selección peruana arribó a la ciudad de Miami con miras a los amistosos que disputará ante Haití y España, en lo que será una nueva prueba para el equipo dirigido por Mano Menezes. La delegación nacional partió con gran expectativa de seguir consolidando la idea de juego en este nuevo proceso.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.