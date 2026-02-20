¿Indirecta o defensa? Macarius reacciona a lo que dijo Suheyn en ‘Magaly TV, la firme’: “Será su show”

Lo que parecía ser una de las historias de amor más virales del streaming nacional, protagonizada por Suheyn Cipriani y Diego Aguilar, conocido popularmente como ‘Macarius’, recientemente han vuelto a acaparar las principales portadas de los medios de espectáculos y la atención de sus seguidores tras su ruptura amorosa. Aunque, ambos mostraban en cada transmisión en redes sociales mucha complicidad y cariño, lo cierto es que, desacuerdos e inseguridades hicieron que la relación termine luego de un mes. Por su parte, la modelo ha brindado detalles sobre lo sucedido en señal abierta, mientras que el streamer arequipeño no dudó en pronunciarse a través de Kick y enviar un mensaje claro a todos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ‘MACARIUS’ SOBRE EL TÉRMINO DE SU RELACIÓN CON SUHEYN CIPRIANI?

Hace unos días, Suheyn Cipriani se presentó en ‘Magaly TV La Firme’ para contar detalles sobre el fin de su corta relación con el arequipeño ‘Macarius’ a pocas horas del Día de San Valentín. La presentadora de televisión, visiblemente afectada, reveló que por motivos de tiempo y distancia el streamer tuvo que optar por poner fin a su romance, pues, según explicó, él no se sentía cómodo con un romance virtual, ya que radicaba en Arequipa y ella en Lima. De hecho, se mostró consternada al darse cuenta de que Diego no buscaba la manera de sacar adelante la relación, por lo que intentó mostrarse fuerte y no vulnerable ante los demás. “Yo no voy a poder viajar un tiempo a Arequipa porque tengo mucho trabajo y Diego tampoco puede venir a Lima porque tiene que hacer sus cosas allá. Entonces, después de conversarlo, otra vez, él no se siente bien en una relación completamente a distancia por tanto tiempo y, se respeta”, confesó.

Tras estas declaraciones, que también causaron la crítica y cuestionamiento de Magaly Medina y otros programas digitales, el influencer mostró su incomodidad y consideró que no era necesario recibir adjetivos o hacer mofa de su situación. Asimismo, Diego dejó en claro que no se pronunciará al respecto, sobre todo, porque busca evitar que los seguidores ataquen a la joven modelo, argumentando que prioriza su tranquilidad en estos momentos. “Yo sé todo lo que me ha dicho Magaly. También me pasaron los clips de ‘La manada’ donde se están burlando. La única versión que van a tener de mí es que yo no voy a decir nada. No era necesario hacer todo esto para que me insulten a nivel nacional y después se burlen en un podcast o hagan mofa, será su show (de ellos), pero no voy a decir absolutamente. Yo no quiero decir nada (porque) luego atacan y van contra ella. Ella es mujer, tiene que estar tranquila. Yo soy hombre y los hombres debemos morir de pie, gente”, declaró en una transmisión en Kick.

‘MACARIUS’ HACE UNA POLÉMICA ADVERTENCIA A SUHEYN CIPRIANI PREVIO AL FIN DE SU RELACIÓN

A pesar de que llevaban pocas semanas de relación, Suheyn Cipriani reveló que el popular streamer ‘Macarius’ le puso fin a su romance, lo que generó gran desolación, ya que la ruptura fue anunciada el mismo 12 de febrero, día del cumpleaños de su hija. Aunque se ha especulado mucho sobre este romance, lo cierto es que, el programa de streaming ‘Q’bochinche’, en YouTube, reveló un video en el que aparece la modelo realizando una transmisión en vivo en TikTok a altas horas de la noche. En el clip, se logra ver que estaba en una llamada con su pareja; sin embargo, lo que más llamó la atención de los presentadores del podcast y los seguidores fue la actitud y el tono autoritario del arequipeño hacia la presentadora de televisión.

“¿Hasta qué horas vas a hacer live, dormilona? Si mañana tienes que levantarte temprano. Ya, ya, ya, váyase a dormir ya", dijo el joven youtuber. Lejos de quedarse callada y aceptar la propuesta del también abogado, la conductora de “Esto sí es amor” no dudó en responderle con un tono sereno: “Yo no te he dado esas confianzas, Cristhofer, para que tú me quieras mandar a dormir, por si acaso”. De hecho, no todo quedó ahí, pues, pese a su veredicto, Diego se autoproclamó como su esposo. “¿Cómo que quién soy yo? Soy tu marido. ¿Me escuchaste o no? ¿O te repito? Soy tu marido. Que vayas a dormir, ya es tarde”, expresó.