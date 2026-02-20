¿Indirecta o defensa? Macarius reacciona a lo que dijo Suheyn en ‘Magaly TV, la firme’: “Será su show”

Por Redacción EC

Lo que parecía ser una de las historias de amor más virales del streaming nacional, protagonizada por Suheyn Cipriani y Diego Aguilar, conocido popularmente como ‘Macarius’, recientemente han vuelto a acaparar las principales portadas de los medios de espectáculos y la atención de sus seguidores tras su ruptura amorosa. Aunque, ambos mostraban en cada transmisión en redes sociales mucha complicidad y cariño, lo cierto es que, desacuerdos e inseguridades hicieron que la relación termine luego de un mes. Por su parte, la modelo ha brindado detalles sobre lo sucedido en señal abierta, mientras que el streamer arequipeño no dudó en pronunciarse a través de Kick y enviar un mensaje claro a todos. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

