En medio de las declaraciones de Macarena Vélez en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ sobre el romance que mantuvo en su momento con Said Palao y las confesiones que le hacía a Alejandra Baigorria cuando estaba con él, el deportista dedicó un emotivo mensaje a la ‘Rubia de Gamarra’ donde le mostró su amor y respeto en medio de las especulaciones sobre cómo empezó su relación. De esta manera, los seguidores en las redes sociales se han mostrado sorprendidos por estas declaraciones a pocas semanas de que ambos contraigan nupcias. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ MENSAJE LE ENVIÓ SAID PALAO A ALEJANDRA BAIGORRIA?

El pasado 21 de marzo, durante el programa ‘Esto es Guerra’, Said Palao aprovechó las cámaras de televisión para dedicar unas conmovedoras palabras a Alejandra Baigorria, a pocas semanas de contraer matrimonio. El chico reality mostró su agradecimiento y amor hacia la empresaria, y expresó su deseo de formar pronto una familia. Además, dejó en claro que, a pesar de todas las especulaciones sobre su relación, solo ellos saben cómo fueron las cosas.

“La amo mucho y estoy muy feliz porque en poco tiempo voy a compartir mi vida contigo y sé que vamos a formar una linda familia. Algo que los dos venimos esperando hace bastante tiempo. Esta nueva etapa la vamos a lograr juntos en familia de una manera increíble. Sé que se dicen muchas cosas, pero lo que tú y yo sentimos, solo los dos lo sabemos. Sabemos cuánto nos ha costado formar una linda relación y creo que lo que viene es fruto del gran amor que nos tenemos. Te amo mucho y estoy esperando el gran día para nosotros”, dijo Said.

¿CUÁL FUE EL COSTOSO REGALO QUE LE HIZO MACARENA VÉLEZ A SAID PALAO?

Macarena Vélez sorprendió este domingo con sus declaraciones en el temible sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ refiriéndose a su vida privada, en la cual logró responder 20 preguntas y llevarse como premio 25 mil soles. De esta manera, una de las revelaciones que más causó asombro entre los seguidores de la exchica reality fue cuando, a pedido de Said Palao, le compró una cadena de oro por su cumpleaños. Aunque luego aclaró que este presente no tiene ninguna intención de incomodar a Alejandra Baigorria a poco de casarse con el integrante de ‘Esto es Guerra’.

“Yo tenía un tiempo con él y en uno de sus cumpleaños le pregunté que le gustaría por su cumpleaños y me dijo que quería una cadena de oro. En ese momento estábamos todo bien y dije ok, le di su regalo. La mandé a hacer con el dije que él quería. Pero luego cuando llega mi cumpleaños me preguntó ‘qué quieres por tu cumpleaños’ y le dije que yo quería mi cadena de oro”, expresó Macarena. Sin embargo, Beto Ortiz no dudó en preguntar a su actual novio de Macarena, Juan Ichazo, si también recibió un obsequio similar, a lo que él respondió que llevan poco tiempo como pareja: “A mí me regaló su corazón”.

¿QUÉ PREGUNTAS RESPONDIÓ MACARENA VELEZ EN ‘EL VALOR DE LA VERDAD’?

A continuación, te presentamos las 20 preguntas que Macarena Vélez tuvo que responder en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, las cuales le hicieron acreedora de 25 mil soles como premio: