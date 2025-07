La controversia no se hizo esperar luego de que ‘Chechito’, joven cantante popular en el ambiente musical actual, participara en un nuevo episodio del programa El Valor de la Verdad. Durante su paso por el conocido sillón rojo, el artista respondió con aparente tranquilidad a la mayoría de las preguntas formuladas. Sin embargo, una de sus declaraciones, relacionada con Leslie Shaw, causó un fuerte revuelo. Debido a ello, la autora de ‘Hay Niveles’ respondió con todo.

Shaw no tardó en pronunciarse tras la participación de ‘Chechito’ en El Valor de la Verdad, donde evitó responder una pregunta clave sobre un supuesto romance entre ambos. La artista expresó su molestia públicamente, cuestionando la falta de claridad del joven cantante frente a un tema que, según ella, merecía una respuesta directa.

“Yo jamás estaría con él, he compartido con él en la marcha y me tome fotos en su cumpleaños. Íbamos a hacer una canción pero con lo que escribió no pasó nada, pero ahora esta amistad se acabó. Que aprieten el botón y que no aclare nada sabiendo que yo tengo mi novio es de mari***, es un mari***. Mi novio te va a sacar la m... cuando vaya a Perú”, dijo Leslie a través de un video en sus redes sociales.

La artista no se quedó callada y continuó su crítica con una fuerte indirecta. Recuperando su ya conocida frase “hay niveles”, Shaw calificó a ‘Chechito’ de “igualado” y decidió lanzar un mensaje aún más directo: mostró una gorra Gucci asegurando que era auténtica, al mismo tiempo que daba a entender que el joven cantante usaba prendas falsificadas.

El valor de la verdad: Todas las respuestas que respondió ‘Chechito’

16) ¿Te has mudado más de diez veces a causa de las extorsiones?

15)¿ Te ofrecieron dinero por sexo en Europa?

Sí.

14) ¿Te robaron más de 50 mil soles en Roma?

Sí.

13) ¿ Has tenido personal de seguridad de más de 30 personas?

Sí.

12) ¿Extorsionaron a tu hermana de 12 años?

Sí.

11) ¿Estuvo presente tu familia en el atentado de la discoteca Xanders?

Sí

10) ¿Tocaste para una banda de choros?

Sí.

9) ¿Te amenazó un delincuente porque su npvia te coqueteaba?

Sí.

8) ¿Te gustan las chicas pitucas?

Sí.

Pregunta de reemplazo: ¿Chechito te gusta ser colágeno?

Sí

7) ¿Tuviste un affaire con Leslie Shaw?

Botón rojo

6) ¿Estuviste en un airbnb con Xiomy Kanashiro?

Sí

5) ¿Gastaste más de 3 mil euros en ropa en París?

Sí

4)¿Te dijo tu padre “ojalá nunca hubieras nacido”?

Sí

3) ¿Consumes alcohol desde los doce años?

Sí

2) ¿Viviste en un cuarto de 5 metros cuadrados?

Sí.

1) ¿Sergio viste morir a tu amigo en un balacera?

Sí.

Quién es Chechito

Chechito, cuyo nombre real es Sergio Romero, es un joven cantante peruano conocido por su estilo fresco dentro de la cumbia y la chicha. Originario de Lima, comenzó su carrera como vocalista en la orquesta Los Cómplices de la Cumbia, donde rápidamente ganó popularidad gracias a su voz potente y carisma. Tras enfrentar retos personales y profesionales, incluido un retiro temporal, Chechito ha retomado su carrera como solista, consolidándose como una de las nuevas figuras emergentes de la música popular en Perú y ganando seguidores en redes sociales con su propuesta auténtica y cercana.

