Ada Chura es una de las artistas con más historia en la música durante los años 90 en nuestro país. Sus canciones se convirtieron en grandes éxitos y llevó a la tecnocumbia peruana a lo más alto. Sus conciertos, generando gran sorpresa en aquel momento, se realizaban con un lleno total de público. A propósito de ello, la cantante fue entrevistada recientemente y contó varios aspectos que sus fans nunca se enteraron. Aquí te contamos qué fue exactamente lo que dijo.

Por qué Ada Chura dejó la música

Chura, quien fue entrevistada por el diario Trome, contó que son varios los motivos que la llevaron a alejarse de la música. “Ya habían pasado muchas cosas, hasta con el padre de mi hijo. Dije que no podía seguir así, no quiero que mi hija pase lo mismo que mi hijo y me pregunten: ‘Por qué te embarazaste en tu mejor momento?’”, contó Ada.

Asimismo, la artista añadió: “Me harté del ambiente, de las críticas típicas de la gente, de la prensa. La gente dice lo que piensa, pero duele. En esos tiempos, ya no era tan firma la tecnocumbia y había bajado. Yo quería hacer mi vida normal. Esa fue mi razón para salirme”.

¿Cómo Ada Chura “aprendió a vivir con 700 soles”?

Ada señaló que no fue fácil su vida después de ponerle fin a su carrera artística, pues tuvo que trabajar en un rubro completamente distinto y el sueldo que percibía no era el mejor. “Tenía tres hijos y coste de vida no me daba. Fue difícil, pero aprendí a vivir así. Ganaba 700 soles mensuales (risas). Aprendí a vivir con ese sueldo”.

Cuál es la discografía de Ada Chura

Álbumes

1998: Ada & Los Apasionados

1998: Ada y La Nueva Pasión: En concierto

1999: Ada y La Nueva Pasión: La romántica de la tropicumbia

1999: Ada y La Nueva Pasión: ¡Vete al… diablo!

2020: Ada & Las Karibeñas

2020: Ada & La Nueva Pasión (vol. 3)

2021: Cumbia maestra

Christian Domínguez: cuánto ganaba el cantante en “La joven sensación”

“La Joven Sensación” fue una agrupación musical de tecnocumbia y salsa que estuvo conformada en su juventud por Christian Domínguez, Iván Andía, Jonathan Aguilar, Guillermo Cubas, Franco Cortez y Jorge Vallejos, siendo este último reemplazado por Erick Elera tiempo después.

Sus mejores éxitos, por la década de los años 90, sonaban en todas las discotecas y fiestas que había en ese entonces. Canciones como “Tic Tic Tac” y “Solo a ti” hicieron bailar a todo el Perú por sus pegajosos pasos. A pesar de que en aquella época no existía Facebook, Instagram y TikTok, sus integrantes consiguieron miles de seguidores que no paraban de bailar sus temas.

Años más tarde, muchos de sus integrantes han revelado detalles que muchos no conocían de esta agrupación. Como es el caso de Christian Domínguez, quien continúa en la industria musical. El también actor y panelista de un programa de espectáculos recordó muchas situaciones que vivió gracias a “La Joven Sensación”.

El actual integrante de la Gran Orquesta Internacional reveló en el programa de Youtube de Edson Dávila algunos detalles poco conocidos de su exitoso paso por “La Joven Sensación”, agrupación que le abrió las puertas a la popularidad.

Según recoge La República, Domínguez contó cuánto ganaba por cada presentación del grupo, pero manifestó que, aunque no era mucho dinero, él si lo veía demasiado, ya que era un adolescente.

“Yo empecé ganando S/25, S/30, S/50, S/100, y de ahí me disparé a ganar 100 dólares. Lo máximo que gané como presentación es S/500. Además, yo tenía 16 años y, si tenía cuatro presentaciones a la semana, pues tenía S/1,000 por semana. Y en esa época, ganar (esa cantidad) era mucho”, compartió el intérprete de “Mi estrella”.

