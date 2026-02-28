Una de las más grandes ambiciones y anhelos de miles de jóvenes peruanos es poder ingresar a la universidad, con el propósito de estudiar la carrera de sus sueños y así convertirse en profesionales. Es así que, en esta oportunidad, la historia de superación de un escolar de 14 años, Thiago Viviano, ha captado la atención del público tras obtener un destacado puntaje en el examen de admisión que le permitió alcanzar uno de los cupos en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Sin embargo, pese a que obtuvo una puntuación que le permite ingresar a la carrera de Ingeniería Química, un importante detalle le impide acceder a una vacante. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ UN ESCOLAR DE 14 AÑOS NO PUDO OCUPAR UNA VACANTE EN LA UNI TRAS EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026?

Con un brillante historial académico, Thiago Gadiel Viviano Durán decidió a los 9 años postular a la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) motivado por su profesor, aunque no obtuvo los resultados que esperaba en ese momento. A pesar de las adversidades, el adolescente, quien nació en Huánuco el 1 de enero del 2012, volvió a rendir al siguiente año el examen e ingresó a la carrera de Matemáticas y Física en la misma universidad con solo 10 años. Eso no es todo, el joven escolar afrontó, probablemente, uno de los retos más decisivos de su vida al rendir el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde alcanzó una de las 1 800 vacantes disponibles con 1 153 puntos, lo cual equivale a una nota de 12, conforme comparte Andina.

🎓 El postulante más joven del examen UNI 2026-I tiene 14 años y es de Huánuco. Con disciplina, perseverancia y el ejemplo de su familia, Thiago demuestra que los sueños no tienen edad. Pero esta semana enfrenta uno de los exámenes más exigentes del país. https://t.co/qucIc0GtwR pic.twitter.com/qZGStOtgHm — Agencia Andina (@Agencia_Andina) February 17, 2026

Esto, sin duda, le aseguraba una vacante en la carrera de Ingeniería Química de la UNI; sin embargo, debido a su edad y a que aún cursa el segundo año de secundaria, deberá esperar hasta culminar la etapa escolar para hacerla efectiva. Previamente, como parte de una estrategia de aprendizaje y al fortalecimiento de su nivel competitivo, el joven huanuqueño desarrolló exámenes en universidades como la UNAC, San Marcos y la Unheval, donde tuvo buenos resultados. Asimismo, Thiago confesó que ahora su nuevo objetivo profesional es postular una vez más a la UNMSM y a la UNI para la carrera de Ingeniería Civil, con miras a alcanzar posteriormente el cómputo general, así como acceder a un cupo en la National Aeronautics and Space Administration (NASA). “Estas carreras de ingeniería son muy exigentes y requieren un alto puntaje para obtener una vacante”, dijo a la Agencia Andina.

¿QUÉ DIJO UN INGENIERO ARGENTINO SOBRE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS EN LA UNI?

En una entrevista para los alumnos de ‘Inspírate UNI’, el ingeniero argentino Damián estuvo comentando sobre los diversos desafíos que enfrentan los jóvenes en su época estudiantil en la universidad. Durante la charla, se le consultó su opinión sobre las evaluaciones en la resolución de ecuaciones, a lo que el profesional enfatizó en la necesidad de mejorar el método de estudio con el fin de fomentar el pensamiento crítico. Así, advirtió que un número considerable de estudiantes suele desarrollar procedimientos para resolver los ejercicios de manera mecánica, sin llegar a comprender a fondo el concepto teórico que los sustenta.

“Hay que cambiar estas cosas. Que resuelvan un ejercicio sin entender qué están haciendo (significa) entonces que no alcanza cierta profundidad o complejidad en su entendimiento. Piensan que entender matemática es aprenderse la fórmula y reemplazar los valores. Eso no es matemática. Eso lo puede hacer cualquiera. Entender la matemática es poder comprender el porqué de esa fórmula, de dónde viene, qué está representado, si se puede entender de otra manera o gráficamente. Entender eso es fundamental, no hacer solamente ejercicios”, sostuvo el ingeniero.