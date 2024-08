Desde su ingreso al mercado las freidoras de aire vienen ganando una inmensa popular alrededor del mundo. Incluso en Perú, donde cada vez son más los hogares que cuentan con una de ellas en sus cocinas. Desde un inicio, las freidoras de aire se han promocionado como un artefacto que busca revolucionar la cocina doméstica gracias a su facilidad de uso. Pero también suele decirse que son saludables en comparación a freír los alimentos de la manera convencional. Descubre si esta afirmación es del todo cierta, según declaraciones de una experta nutricionista.

¿Las freidoras de aire son saludables? Esto dijo una experta nutricionista

Marián García es el nombre de una experta nutricionista que comparte sus conocimientos a través de redes sociales y programas de televisión españoles, quien no se muestra tan de acuerdo con los calificativos que se utilizan para describir las freidoras de aire. Lo que sucede es que ella no considera que este electrodoméstico debe describirse como 100% saludable, pues no todo lo que proviene de él es beneficioso.

De acuerdo con sus declaraciones, si bien el uso de una freidora de aire ayuda a reducir en un 90% la acrilamida en los alimentos (el carboncillo que se forma en ellos al freír de manera convencional), los alimentos que provienen de ella siguen sin ser del todo saludable. Después de todo, en una freidora de aire, como su nombre indica, seguimos comiendo alimentos fritos o rebozados.

“El rebozado sigue sin ser saludable, por mucha freidora de aire que tengas”, comenta. En ese sentido, las comidas siguen teniendo un alto contenido en grasas que añade calorías adicionales, dificulta la digestión y tienen un bajo valor nutricional. Así que las freidoras de aire reducen las consecuencias nocivas de ingerir frituras, pero eso no hace que sean 100% saludables. “La clave está en la moderación y en elegir los alimentos adecuados para cada método de cocción”, según la experta.

¿Por qué se retiraron 300,000 unidades de freidoras de aire del mercado?

Las 300.000 unidades de freidoras de aire fueron retiradas del mercado debido a preocupantes problemas de seguridad que surgieron con varios modelos de diferentes marcas. La creciente demanda de estos electrodomésticos llevó a algunas empresas a lanzar al mercado productos defectuosos que no cumplían con los estándares de seguridad necesarios. Por ejemplo, en marzo de 2024, la marca Insignia, vendida por Best Buy, retiró más de 280,000 unidades después de recibir informes de sobrecalentamiento que provocaron el derretimiento y ruptura de las manijas, y en algunos casos, incendios. De manera similar, en enero de 2024, Newair retiró 11,750 freidoras de aire de la marca Magic Chef por problemas de sobrecalentamiento y componentes defectuosos que se rompían durante el uso.

Los problemas más comunes que llevaron al retiro de estas unidades incluyen el sobrecalentamiento de los cables, la rotura de componentes mientras el dispositivo estaba en funcionamiento, y el sobrecalentamiento de la puerta y el vidrio. Además, algunos incidentes fueron exacerbados por errores de uso por parte de los consumidores, como llenar demasiado la canasta de la freidora y no limpiar adecuadamente el fondo del aparato. Estas prácticas pueden aumentar el riesgo de sobrecalentamiento y fuego, ya que las migas y aceites acumulados pueden inflamarse fácilmente si no se eliminan regularmente. En respuesta a estos riesgos, las empresas decidieron retirar masivamente las unidades afectadas para garantizar la seguridad de los usuarios.