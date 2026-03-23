Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), cerca de 4 mil 400 personas mueren a causa de la tuberculosis, resultando en una de las enfermedades más comunes e infecciosas a nivel mundial. En la siguiente desarrollaremos más sobre esta enfermedad, su importancia y el origen de la fecha conmemorativa.

¿Por qué el Día de la Tuberculosis se conmemora cada 24 de marzo?

La conmemoración de este día tiene su origen en la conscientización y sensibilización de la población, gobierno e instituciones sobre esta enfermedad. El poco conocimiento sobre la tuberculosis puede generar efectos negativos como la discriminación de los infectados.

¿QUÉ ES EL DÍA MUNDIAL DE LA TB Y POR QUÉ SE ESCOGIÓ EL 24 DE MARZO PARA CONMEMORAR LA EFEMÉRIDES?

El origen de la patología infecciosa crónica más mortífera en el mundo data de hace 141 años, y desde aquel entonces ha dañado mortalmente los pulmones de millones de personas.

La conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis de cada 24 de marzo se lleva a cabo en esa fecha para recordar el día de 1882 en el que Robert Heinrich Hermann Koch, padre de la microbiología médica moderna, descubrió el bacilo de la TB presentando sus hallazgos ante la Sociedad Fisiológica de Berlín.

De acuerdo a datos e información compartida por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la efemérides de salud pública busca ponerle fin a la TB mediante el aumento de las inversiones gubernamentales para brindar asistencia médica oportuna y eficiente, la adopción rápida de medidas para evitar desigualdades económicas, y con ello evitar devastadoras consecuencias sanitarias, y sociales, sobre todo con población en extrema pobreza y vulnerabilidad.

Cabe resaltar, que algunas cifras muestran optimismo con respecto al progreso de la enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis que si bien es mortal, también es prevenible y curable si se detecta a tiempo.