Midis transfiere recursos para reforzar alimentación de personas con TBC

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) transfirió más de S/ 40 millones al Programa Mundial de Alimentos (PMA), como parte del convenio de cooperación suscrito entre ambas instituciones a fin de fortalecer la atención alimentaria dirigida a personas afectadas por tuberculosis (TBC) en Lima Metropolitana y el Callao.

Esta transferencia económica, contemplada en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, permitirá implementar un sistema de tarjetas electrónicas mediante el cual los pacientes podrán adquirir alimentos saludables, mejorar su estado nutricional y reforzar el cumplimiento del tratamiento médico hasta alcanzar su recuperación.

Tras concretarse esta medida, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) saludó el compromiso del Midis con las personas en situación de vulnerabilidad afectadas por tuberculosis, destacando la importancia de impulsar mecanismos innovadores que contribuyan a mejorar la adherencia al tratamiento y la calidad de vida de los beneficiarios.

La intervención beneficiará a más de 10 mil pacientes priorizados del Programa de Alimentación y Nutrición al Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), implementado a través de establecimientos de salud bajo los lineamientos de gestión del Midis.

A través de este mecanismo, los beneficiarios recibirán transferencias monetarias del Estado que les permitirán acceder directamente a alimentos nutritivos, contribuyendo al fortalecimiento de su sistema inmunológico y al adecuado seguimiento del tratamiento médico.

Asimismo, los pacientes contarán con orientación y seguimiento nutricional periódico, capacitación en buenas prácticas de manipulación y almacenamiento de alimentos, además de una línea de ayuda y actividades de acompañamiento técnico a cargo de profesionales especializados en nutrición.

De esta manera, el PMA y el Midis refuerzan su trabajo articulado para brindar un acompañamiento integral a personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo su recuperación y una mejor calidad de vida mediante intervenciones que combinan asistencia alimentaria, orientación nutricional y seguimiento especializado.