Por lo general, la conexión a internet lenta o intermitente es una frustración común en muchos hogares del mundo. Inclusive, a menudo la primera reacción es culpar al router, ya que su lentitud puede afectar tareas del colegio, la universidad o la oficina, convirtiéndose en un dolor de cabeza para ellos. En ese sentido, aunque parezca poco creíble, existe un truco casero que se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a que funciona como un reflector de las ondas electromagnéticas y permite mejorar la señal de internet en lugares específicos. Se trata de poner un papel aluminio debajo o detrás del módem del WiFi, que ha llamado la atención de muchos internautas por su efectividad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿POR QUÉ EL PAPEL ALUMINIO AYUDA A MEJORAR LA SEÑAL DE INTERNET?

De acuerdo con El Cronista, el truco viral de poner papel aluminio debajo o detrás del módem del WiFi cobró popularidad a partir de un estudio de la Universidad de Dartmouth, cuyos investigadores lograron mejorar hasta en un 50 % la distribución de la señal de internet mediante reflectores impresos en 3D. Y es que, los routers emiten la red inalámbrica en múltiples direcciones, pero elementos como paredes, muebles y otros objetos pueden reducir su alcance y potencia. Frente a esta situación, este tipo de papel puede contribuir a redirigir la señal hacia áreas específicas del hogar, favoreciendo una mejor conexión en espacios más alejados del equipo y con mejor estabilidad. A continuación, te compartimos el paso a paso para realizar esta técnica casera que ha llamado la atención de más de un internauta:

Desenchufar el módem del WiFi.

Cortar papel aluminio en un tamaño aproximado de 20 x 30 centímetros.

Darle una ligera forma curva.

Colocarlo detrás del router.

Orientarlo hacia donde se necesite mejorar la señal.

¿CUÁL ES EL ELECTRODOMÉSTICO QUE AFECTA LA SEÑAL WIFI?

A través de un video de Jesse Carvajal en YouTube, compartido por El Tiempo, reveló que el horno microondas debilita la señal del wifi y perjudica su alcance a los demás ambientes del hogar o la oficina. De acuerdo con la investigación, se observa cómo un programa de análisis de redes permite monitorear en tiempo real el comportamiento del espectro electromagnético en el entorno. Así, cuando la conexión funciona en la banda de 2,4 GHz y este electrodoméstico es encendido, la señal presenta interferencias que reducen su velocidad de entre 30 y 50 Mbps a solo 6 o 7 Mbps.

Y es que, los microondas y los routers de internet suelen utilizar energía electromagnética y funcionan en la misma banda de 2,4 GHz; sin embargo, estos aparatos emiten radiación con una potencia mucho mayor. Mientras estos electrodomésticos pueden alcanzar cerca de 1.000 vatios de potencia, los routers normalmente operan por debajo de los 100 milivatios. Asimismo, el youtuber precisa que esta interferencia en la conexión de internet doméstica no ocurre de forma permanente, sino únicamente cuando el horno microondas se encuentra en funcionamiento.