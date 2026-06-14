Por Redacción EC

Por lo general, la conexión a internet lenta o intermitente es una frustración común en muchos hogares del mundo. Inclusive, a menudo la primera reacción es culpar al router, ya que su lentitud puede afectar tareas del colegio, la universidad o la oficina, convirtiéndose en un dolor de cabeza para ellos. En ese sentido, aunque parezca poco creíble, existe un truco casero que se ha vuelto viral en las redes sociales gracias a que funciona como un reflector de las ondas electromagnéticas y permite mejorar la señal de internet en lugares específicos. Se trata de poner un papel aluminio debajo o detrás del módem del WiFi, que ha llamado la atención de muchos internautas por su efectividad. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.