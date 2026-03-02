Hoy se produce un eclipse lunar total, fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz directa del Sol y proyectando una sombra que tiñe la Luna de tonos rojizos (lo que se conoce popularmente como ‘Luna de Sangre’).

Horarios para ver la ‘Luna de Sangre’ en Perú

03:44 a.m. – Inicio del eclipse penumbral (la Luna comienza a oscurecerse levemente).

04:50 a.m. – Inicio del eclipse parcial (la sombra empieza a cubrir claramente la Luna).

06:04 a.m. – Inicio de la fase total (cuando puede apreciarse la “Luna de Sangre”).

06:34 a.m. – Punto máximo del eclipse (momento más intenso del color rojizo).

07:03 a.m. – Fin de la fase total.

8:17 a.m. – Fin del eclipse parcial.

Importante: En varias zonas del Perú la fase total podría verse muy baja en el horizonte o incluso ya con la Luna ocultándose, por lo que se recomienda buscar un lugar despejado hacia el oeste.

Cómo verlo desde Sudamérica

En gran parte de Sudamérica solo será posible ver parte del eclipse, porque la Luna estará baja en el cielo o saliendo/poniéndose en muchos lugares cuando el evento ocurre.

La fase en la que la Luna toma su característico color rojo ocurre durante la totalidad, pero lo visible desde tu ubicación depende del momento en que la Luna esté sobre el horizonte. Debido a esto, en muchos países andinos puede verse solo una parte de la secuencia.

¿Qué es la ‘Luna de Sangre’?

Durante un eclipse lunar total, la Luna pasa dentro de la sombra completa de la Tierra.

La luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se dispersa (eliminando colores azules), y solo los tonos rojizos iluminan la superficie lunar, dándole ese color rojizo o cobrizo.

¿Qué significa la ‘Luna de Sangre’?

La ‘Luna de Sangre’ es el nombre popular que se le da a un eclipse lunar total, cuando la Luna adquiere un tono rojizo intenso mientras atraviesa la sombra de la Tierra.

¿Por qué se pone roja?

Durante un eclipse lunar total:

La Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

La luz solar atraviesa la atmósfera terrestre.

Los colores azules se dispersan y los tonos rojizos logran pasar.

Esa luz roja es la que ilumina la superficie lunar, dándole su característico color cobrizo o rojizo.

Este fenómeno se debe a un proceso llamado dispersión de Rayleigh, el mismo que provoca los atardeceres rojizos.

¿Tiene algún significado especial?

Desde el punto de vista científico, no es una señal ni un presagio: es un fenómeno astronómico completamente natural y predecible.

Sin embargo, a lo largo de la historia. Algunas culturas antiguas la consideraban un mal augurio y otras la interpretaban como un evento espiritual o de transformación.

En la actualidad, suele asociarse más con simbolismos de cambio o renovación, aunque sin base científica.

La ‘Luna de Sangre’ no es más que un eclipse lunar total, un espectáculo natural seguro de observar y uno de los eventos astronómicos más impresionantes que se pueden ver a simple vista.