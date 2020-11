El verano está a punto de llegar y con él, las ganas de estar frescas de pies a cabeza. Por eso, las tendencias de maquillaje para la próxima temporada llegan con la reinterpretación del ‘makeup no makeup’, ese look que se inclina por lo natural y saludable.

Aunque parezca sencillo, lo cierto es que lograr un look que parezca que no nos hemos arreglado puede ser complicado. Una de las claves más importante para lograrlo es el buen tratamiento de la piel. Una base ligera o ‘BB cream’ es esencial para lograr este look natural y saludable.

Otros trucos como el rímel de pestañas y el corrector son necesarios para lograr una mirada despierta y activa, así como un toque de color en los labios para lucir hidratadas y saludables. Las cejas peinadas y el color en las mejillas también son pasos importantes en esta rutina.

Para descubrir cómo crear un maquillaje natural en 8 pasos, recorre la galería que acompaña esta nota.

