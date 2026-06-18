La imponente silueta de las pirámides de Egipto ha sido durante siglos motivo de desafío a historiadores, arqueólogos e ingenieros. Sin embargo, una nueva investigación revela que detrás de estas monumentales construcciones podría ocultarse un conocimiento técnico mucho más sofisticado de lo que se creía hasta ahora. El estudio plantea una hipótesis que podría cambiar la manera en que entendemos la ingeniería del Antiguo Egipto. Según los investigadores, los constructores de la célebre Pirámide Escalonada de Zoser, ubicada en Saqqara, habrían recurrido a un método innovador para desplazar y elevar los gigantescos bloques de piedra utilizados en la obra. De esta manera, Egipto sigue sorprendiendo al mundo con sus hallazgos y pruebas de sus obras por sus ingenieros expertos.

¿Qué elemento fue clave para las técnicas de construcción de las pirámides según las investigaciones recientes?

Una investigación reciente sugiere que los antiguos egipcios podrían haber empleado sistemas hidráulicos para trasladar los enormes bloques de piedra utilizados en la construcción de sus monumentos. La hipótesis se centra en la Pirámide Escalonada de Zoser, en Saqqara, y plantea que el agua habría desempeñado un papel clave en las tareas de transporte y elevación de materiales. El estudio, dirigido por Xavier Landreau y publicado en PLOS ONE, sostiene que los constructores de la III Dinastía dominaban técnicas avanzadas de gestión hídrica. Según los investigadores, el agua procedente de cauces estacionales, conocidos como wadis, habría sido canalizada hacia el complejo piramidal, lo que convertiría a estos ingenieros en pioneros del uso de energía hidráulica y abriría una nueva perspectiva sobre cómo fueron levantadas las pirámides de Egipto.

El sistema hidráulico con filtrados de agua habría sido la técnica especial para los ingenieros del antiguo Egipto.

Según los especialistas que llevaron a cabo las investigaciones señalan que para que el supuesto sistema hidráulico operara correctamente, habría sido necesaria una compleja infraestructura externa. Por otro lado, los investigadores destacan el Gisr el-Mudir, una enorme construcción de cerca de dos kilómetros de largo y 15 metros de ancho, que posiblemente funcionó como una presa capaz de contener las crecidas de agua y retener los sedimentos. Asimismo, el agua almacenada habría sido conducida después hacia una gran zanja excavada en roca, conocida como “Deep Trench”, donde pasaba por distintos compartimentos para decantar impurezas y purificarse. Este proceso era esencial para mantener operativa una extensa red subterránea de aproximadamente siete kilómetros de túneles y evitar bloqueos en el sistema.

Los egipcios contaban con un “ascensor hidráulico” dentro de las pirámides y con pozos centrales

La propuesta más sorprendente de los investigadores se encuentra en el corazón de la pirámide. Según el estudio, un pozo central de aproximadamente 28 metros de profundidad habría servido como mecanismo de elevación, permitiendo que una plataforma flotante de madera ascendiera grandes bloques de piedra, de hasta 100 toneladas, mediante el control del nivel del agua. Este sistema, similar a un ascensor hidráulico, habría facilitado una construcción vertical en la que los materiales eran impulsados desde el núcleo hacia las capas externas de la estructura. Incluso el cajón de granito ubicado en el fondo del pozo, considerado tradicionalmente un sarcófago, podría haber tenido una función técnica al actuar como regulador del flujo de agua dentro del sistema.

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