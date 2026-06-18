Por Redacción EC

La imponente silueta de las pirámides de Egipto ha sido durante siglos motivo de desafío a historiadores, arqueólogos e ingenieros. Sin embargo, una nueva investigación revela que detrás de estas monumentales construcciones podría ocultarse un conocimiento técnico mucho más sofisticado de lo que se creía hasta ahora. El estudio plantea una hipótesis que podría cambiar la manera en que entendemos la ingeniería del Antiguo Egipto. Según los investigadores, los constructores de la célebre Pirámide Escalonada de Zoser, ubicada en Saqqara, habrían recurrido a un método innovador para desplazar y elevar los gigantescos bloques de piedra utilizados en la obra. De esta manera, Egipto sigue sorprendiendo al mundo con sus hallazgos y pruebas de sus obras por sus ingenieros expertos.