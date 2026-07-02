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Resumen

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Microscopía fluorescente que muestra una célula sintética SpudCell en pleno proceso de división.
Microscopía fluorescente que muestra una célula sintética SpudCell en pleno proceso de división.
/ Kate Adamala, Laboratorio Adamala
Por Agencia EFE

La primera célula sintética que tiene un ciclo completo ha sido creada desde cero y a partir de componentes químicos no vivos, un avance que, con el tiempo, “podría aportar soluciones” a problemas complejos en la medicina y la ingeniería.

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