La continuidad del servicio de agua potable es vital para el desarrollo de las actividades diarias en el hogar y los negocios. Sin embargo, para garantizar que el sistema funcione correctamente, es necesario realizar mantenimientos preventivos. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha anunciado una nueva suspensión temporal del suministro para este miércoles 29 de abril.

Esta medida afectará a sectores específicos de cuatro distritos clave en la capital: San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Chaclacayo y Santa Anita. La interrupción, que en algunos casos superará las 10 horas consecutivas, busca optimizar la infraestructura hídrica y asegurar la calidad del servicio para los próximos meses.

Zonas afectadas por el corte de agua este miércoles 29 de abril

San Juan de Lurigancho (SJL)

Horario: 9:00 a. m. a 10:00 p. m. (13 horas)

Grupo El Trébol

Zona Volcán

Zona Búnker

Grupo El Tunal

Grupo Los Industriales

Grupo Los Jazmines

Grupo Los Encantos

Zona Floresta

Horario: 10:00 a. m. a 8:00 p. m. (10 horas)

Agrupaciones Familiares: Víctor Raúl Haya de la Torre, Las Mercedes, Las Palmeras, Torres Cruz Blanca, Nueva Primavera, Valle Sagrado, La Fortaleza, Las Lomas de Bayóvar.

Víctor Raúl Haya de la Torre, Las Mercedes, Las Palmeras, Torres Cruz Blanca, Nueva Primavera, Valle Sagrado, La Fortaleza, Las Lomas de Bayóvar. Asentamientos Humanos: Bayóvar Ampliación (sector Santa Rosa y Ramiro Prialé), Niño Jesús, Nuevo Amanecer, Antenor Orrego Ampliación, Señor de los Milagros Ampliación, Bayóvar Ampliación 3ra zona.

Carabayllo

Horario: 12:00 m. a 8:00 p. m. (8 horas)

Asoc. Viv. Autogestionario San Benito: etapas 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va.

etapas 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va. A. H. Calizal de Carabayllo.

A. H. Los Jardines del sector La Quebrada.

A. H. Proyecto Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II (y su ampliación).

Agrup. Familiar Primavera.

Chaclacayo

Horario: 1:00 p. m. a 11:50 p. m. (casi 11 horas)

Asociación Los Cedros Cuadrante.

P.J. Virgen de Fátima Morón.

P.J. Miguel Grau.

A. H. Nueva Alianza.

Asociación Cultura y Progreso.

Asociación Luis Felipe de las Casas.

Santa Anita

Horario: 1:00 p. m. a 11:50 p. m. (casi 11 horas)

Urb. Santa Aurelia Cuadrante y Coop. Santa Aurelia.

Asoc. Residencial Santa Anita.

Asoc. Sapotal I y II.

Urb. Los Cedros.

Asoc. Monterrey.

Asoc. Los Jardines.

Asoc. Sol de Santa Anita parcela II (ex fundo Vista Alegre).

Tejidos San Jacinto.

¿Por qué Sedapal programó un corte de agua este 29 de abril?

Muchas veces, los usuarios se preguntan por qué son necesarias estas interrupciones que alteran la rutina familiar. Según el comunicado oficial, el corte responde a labores de limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución.

La limpieza de reservorios es un proceso técnico fundamental para eliminar sedimentos y garantizar que el agua que llega a los grifos sea apta para el consumo humano. Por otro lado, los empalmes son necesarios para integrar nuevas tuberías o reparar tramos antiguos, mejorando la presión y evitando futuras fugas de gran magnitud. Aunque la suspensión genera inconvenientes temporales, estas actividades programadas previenen cortes imprevistos por colapsos de tuberías.

Zonas afectadas en San Juan de Lurigancho (SJL)

San Juan de Lurigancho, al ser el distrito más poblado del país, es uno de los puntos donde la logística de Sedapal será más intensa. El corte se ha dividido en dos bloques horarios:

Bloque de 9:00 a. m. a 10:00 p. m.

En este sector, la suspensión será de 13 horas. Las zonas involucradas incluyen:

Grupo El Trébol y El Tunal.

Zona Volcán y Zona Búnker.

Grupos Los Industriales, Los Jazmines y Los Encantos.

Zona Floresta.

Bloque de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

Para otros sectores de SJL, el servicio se restablecerá un poco más temprano. Las áreas afectadas son:

Agrupaciones Familiares: Víctor Raúl Haya de la Torre, Las Mercedes, Las Palmeras, Torres Cruz Blanca, Nueva Primavera, Valle Sagrado y La Fortaleza.

Víctor Raúl Haya de la Torre, Las Mercedes, Las Palmeras, Torres Cruz Blanca, Nueva Primavera, Valle Sagrado y La Fortaleza. Asentamientos Humanos: Bayóvar (Ampliación sector Santa Rosa y Ramiro Prialé), Niño Jesús, Nuevo Amanecer, Antenor Orrego y Señor de los Milagros.

Horarios y sectores en Carabayllo, Chaclacayo y Santa Anita

El corte no se limita al este de Lima. En el norte y otras zonas periféricas también se ejecutarán trabajos de mejora.

Carabayllo (12:00 m. a 8:00 p. m.): La restricción se concentrará en las etapas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Asociación de Vivienda Autogestionario San Benito. También afectará al A.H. Calizal, Los Jardines de la Quebrada y el Proyecto Integral Las Lomas (sectores Cruz del Norte II y su ampliación).

La restricción se concentrará en las etapas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Asociación de Vivienda Autogestionario San Benito. También afectará al A.H. Calizal, Los Jardines de la Quebrada y el Proyecto Integral Las Lomas (sectores Cruz del Norte II y su ampliación). Chaclacayo (1:00 p. m. a 11:50 p. m.): Los vecinos de la Asociación Los Cedros, P.J. Virgen de Fátima Morón, Miguel Grau, A.H. Nueva Alianza, Asociación Cultura y Progreso, y Luis Felipe de las Casas deberán tomar precauciones hasta casi la medianoche.

Los vecinos de la Asociación Los Cedros, P.J. Virgen de Fátima Morón, Miguel Grau, A.H. Nueva Alianza, Asociación Cultura y Progreso, y Luis Felipe de las Casas deberán tomar precauciones hasta casi la medianoche. Santa Anita (1:00 p. m. a 11:50 p. m.): En este distrito, el corte afectará a la Urb. Santa Aurelia, Coop. Santa Aurelia, Asoc. Residencial Santa Anita, Sapotal I y II, Urb. Los Cedros, Asoc. Monterrey y los sectores de Tejidos San Jacinto.

¿Cómo prepararse para un corte de agua prolongado?

Pasar más de 10 horas sin agua potable requiere de una planificación mínima para evitar el caos doméstico. Aquí te brindamos algunas recomendaciones prácticas:

Almacenamiento estratégico: No esperes a última hora. Llena tus recipientes, baldes o tanques la noche anterior o temprano en la mañana. Recuerda que el agua almacenada debe estar bien tapada para evitar la proliferación de mosquitos como el Aedes aegypti (transmisor del dengue). Cálculo de consumo: Una persona promedio utiliza aproximadamente 20 litros de agua para necesidades básicas (higiene y alimentación) en un periodo de 10 horas. Multiplica esto por el número de integrantes de tu familia. Prioriza el uso: Durante el corte, evita lavar ropa, regar jardines o realizar limpiezas profundas en el hogar. Reserva el agua exclusivamente para la cocina y el aseo personal indispensable. Cuidado de los electrodomésticos: Si tienes terma eléctrica o lavadora, asegúrate de apagarlas o desconectarlas. Al regresar el servicio, el agua suele venir con aire o con una presión inestable que podría dañar las válvulas de estos equipos.

¿Qué hacer si el agua no regresa en el horario programado?

Sedapal ha indicado que el restablecimiento del servicio es gradual. Esto significa que el agua no llegará con la misma presión a todas las casas al mismo tiempo. Las zonas más altas o alejadas de los reservorios suelen tardar un poco más en recuperar el flujo normal.

Si pasadas un par de horas del horario fijado sigues sin servicio, puedes contactarte con Aquafono (317-8000) o escribir a las redes oficiales de Sedapal en Facebook y X (antes Twitter). Es importante tener a la mano tu número de suministro para que la atención sea más rápida.