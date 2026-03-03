Durante los últimos días, cientos de vehículos particulares, taxis, motocicletas y otras unidades se han visto perjudicados por la escasez de gas natural en los principales grifos de Lima, debido a una fuga en el ducto de Camisea ocurrida en una estación de válvulas en Megantoni, en la región Cusco. Esto ha llevado a que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declare en Estado de Emergencia y aplique ciertas restricciones a la venta de Gas Natural Vehicular (GNV) y probablemente hasta en el Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo cual ha generado que muchos conductores formen largas colas con el objetivo de conseguir combustible. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA FALTA DE GLP EN LOS GRIFOS?

El pasado 1 de marzo, la empresa operadora Transportadora de Gas del Perú (TGP) reportó una fuga de gas acompañada de una deflagración en la estación de válvulas situada a la altura del “KP43” (kilómetro 43) del eje energético, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco. Esto ha llevado a una fuerte crisis energética en el país que ha golpeado a cientos de conductores que se ven perjudicados por el desabastecimiento de GNV. De esta manera, en una entrevista para RPP, Erick García, experto en hidrocarburos, explicó que el país cuenta con un importante respaldo de GLP en la planta de Pisco, lo cual permite afrontar casos de emergencia en un corto plazo ante la preocupación por un posible escases de combustible.

Es así que el especialista destacó la importancia de mantener un monitoreo constante por parte de las autoridades locales para evitar cualquier inconveniente durante los próximos días mientras dure el estado de emergencia. Asimismo, García indicó que asustar a la población de forma desproporcionada podría resultar perjudicial para la economía de los peruanos. Por otro lado, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, dejó en claro que las empresas envasadoras de GLP tienen como prioridad el abastecimiento para el consumo en los hogares. “Pisco tiene suficiente almacenamiento, o sea, el almacenamiento más grande del Perú es Pisco. Ya tiene el 70 % vamos a decir, o sea, es muy grande. En estas coyunturas lo que generalmente se hace como sector es adelantar importaciones para no tener el desabastecimiento”, dijo García para RPP.

¿QUÉ MEDIDAS SE HAN ESTABLECIDO DEBIDO A LA FUGA DE GAS?