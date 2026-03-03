Por Redacción EC

Durante los últimos días, cientos de vehículos particulares, taxis, motocicletas y otras unidades se han visto perjudicados por la escasez de gas natural en los principales grifos de Lima, debido a una fuga en el ducto de Camisea ocurrida en una estación de válvulas en Megantoni, en la región Cusco. Esto ha llevado a que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declare en Estado de Emergencia y aplique ciertas restricciones a la venta de Gas Natural Vehicular (GNV) y probablemente hasta en el Gas Licuado de Petróleo (GLP), lo cual ha generado que muchos conductores formen largas colas con el objetivo de conseguir combustible. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.