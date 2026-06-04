Por Redacción EC

El descenso de las temperaturas que acompaña al otoño también tiene un impacto en nuestras mascotas, especialmente en aquellos que pasan varias horas expuestos al frío o pertenecen a grupos más vulnerables, como cachorros, perros de edad avanzada o mascotas con problemas de salud. Aunque muchas veces el foco de atención se centra en las personas, los especialistas recuerdan que los perros también pueden sufrir las consecuencias de los cambios climáticos propios de esta época del año. Ante este escenario, expertos en cuidado animal advierten sobre los riesgos que las bajas temperaturas pueden representar para las mascotas y comparten una serie de recomendaciones para protegerlas durante los días más fríos. Desde la importancia de proporcionarles un espacio adecuado para descansar hasta la necesidad de vigilar posibles signos de malestar, estas medidas pueden contribuir a preservar su bienestar y evitar complicaciones en su salud.