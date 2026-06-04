El descenso de las temperaturas que acompaña al otoño también tiene un impacto en nuestras mascotas, especialmente en aquellos que pasan varias horas expuestos al frío o pertenecen a grupos más vulnerables, como cachorros, perros de edad avanzada o mascotas con problemas de salud. Aunque muchas veces el foco de atención se centra en las personas, los especialistas recuerdan que los perros también pueden sufrir las consecuencias de los cambios climáticos propios de esta época del año. Ante este escenario, expertos en cuidado animal advierten sobre los riesgos que las bajas temperaturas pueden representar para las mascotas y comparten una serie de recomendaciones para protegerlas durante los días más fríos. Desde la importancia de proporcionarles un espacio adecuado para descansar hasta la necesidad de vigilar posibles signos de malestar, estas medidas pueden contribuir a preservar su bienestar y evitar complicaciones en su salud.

¿Tu perro pasa frío? Expertos revelan cómo protegerlo durante el invierno

La temporada más gélida del año ha comenzado oficialmente en todos los países del hemisferio sur, y las mascotas del hogar no están exentas a padecerla, requiriendo por ello los cuidados necesarios para ser atendidas de manera oportuna.

Hoy los animales domésticos como perros necesitan protegerse de los días fríos propios del invierno, y con la finalidad de evitar contraer enfermedades propias muchas veces de la edad avanzada, y generadas a partir de las bajas temperaturas.

A propósito de cuidados brindados, a continuación, y gracias a Purina, te compartimos los mejores consejos para que sepas cómo cuidar a tu mascota mientras soporta la temporada cargada de lloviznas también:

Mantén a tu perro dentro de casa el mayor tiempo posible, y bien abrigado para que conserve una buena temperatura corporal.

Aumenta su ración de acuerdo a la recomendación del veterinario de turno, recordando que ellos deben alimentarse bien porque queman más calorías para mantener temperatura corporal.

Báñalo una vez al mes, procurando que sea con agua tibia y en un lugar cerrado.

Si es de avanzada edad, procura estimularlo caminando en casa, estirando sus piernas o masajeándolo.

Ponle ropa abrigadora sobre todo en la noche, ya que usualmente cambia de lugar de descanso y estando protegido, corre menos riesgo de enfermarse.

¿Qué más debes saber sobre estos cuidados?

En líneas generales, trata a tu mascota con suma responsabilidad para tenerlo contigo muchos más años de vida pasando por las diversas estaciones astronómicas y climáticas sin mayor problema.

Las bajas temperaturas en Perú, por ejemplo, hoy representan un peligro para la sociedad, tal y como lo viene informando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), y como parte de los grupos vulnerables, los perros también se ven afectados pese a estar “biológicamente dotados para regular su temperatura corporal”.

Los perros también padecen de las condiciones climáticas, y por ello durante el invierno las medidas de protección deben intensificarse a fin de evitar padecimiento de enfermedades sobre todo. (Fuente: iStock) / fotyma

Así lo expresa Silvia Panta, Especialista y Técnica de Animales de Compañía en MSD Animal Health, quien hace hincapié en la importancia de cuidar a nuestras mascotas durante la estación del invierno sobre todo, ya que conllevan el riesgo de padecer de hipotermia, y terminar evidenciándolo mediante algunos de los siguientes síntomas:

Temblores musculares incontrolables

Letargo

Respiración superficial

Pupilas dilatadas

“Si notamos que nuestra mascota presenta piel pálida o con un tono azulado, decaimiento severo, respiración dificultosa o entorpecida, debemos llevarlo de inmediato al veterinario más cercano”, recomienda la especialista a través de una nota de prensa en la cual además hace hincapié otra vez, pero ahora pensando en la buena alimentación requerida por ellos a fin de mantenerse con vitalidad y afrontar mejor el factor climático.

¿Qué deben comer los perros en invierno?

Con respecto a las comidas brindadas a los perros durante temporada invernal, resulta importante otorgarles “un aporte extra de alimentos ricos en proteínas y grasas saludables que les permitan generar más calor de manera natural”.