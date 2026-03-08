A nivel estructural y sobre todo gubernamental, algunos países del mundo cuentan con armamento y personal capacitado para afrontar diversos tipos de conflicto, por ejemplo, siendo la energía nuclear aquella con el poder de hasta destruir ciudades enteras. En relación ahora a la tensión vivida en Medio Oriente, mucho se habla de la posibilidad de generarse una Tercera Guerra Mundial, y contando con las ojivas como poderío atómico que 9 gobiernos de manera puntual, terminan dominando a fin de prevenir potenciales ataques recibidos.

EL MAPA DE ARMAS NUCLEARES Y LOS PAÍSES QUE LA COMPONEN GRACIAS A GRAN PODERÍO ATÓMICO

Históricamente, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki son recordados como los ataques nucleares ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón en agosto de 1945, y hoy 80 años después, las destructivas ojivas todavía continúan formando parte del armamento que poseen algunos países a nivel mundial mientras las Naciones Unidas conmemoran ediciones puntuales de la efemérides que prioriza desarme y prevención de su propagación.

Al respecto, y gracias a información brindada por parte del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés), Statista ha elaborado el listado donde figuran los territorios que gubernamentalmente, y hacia enero de 2025, acumulan el mayor arsenal de dichos dispositivos sumando un total de 12 mil 241.

Armamento nuclear de gobierno ruso. (Fuente: iStock) / rusm

El primer lugar es ocupado por la Rusia de Putin (5.459 ojivas nucleares) que en setiembre de 2024, emitía una advertencia nuclear a Occidente por los ataques al país que gobierna desde Ucrania, mientras del segundo al quinto puesto, figuran ubicados los siguientes países a nivel global:

Estados Unidos, 5 mil 177 armas

China, 600 armas

Francia, 290 armas

Reino Unido, 225 armas

Asimismo, y como parte de este listado, resulta importante destacar a territorios como la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte cuyos gobiernos no terminaron firmando el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) que continúa en vigor desde 1970, pero igual tienen la capacidad de almacenarlas.

Cabe resaltar con respecto al Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares conmemorado por las Naciones Unidas cada 26 de setiembre, que “los países poseedores de armamento nuclear cuentan con programas de modernización de sus arsenales a largo plazo con una dotación de fondos”, y “más de la mitad de la población mundial aún vive en países que o bien tienen este tipo de armas o son miembros de alianzas nucleares”.

LAS DOS POTENCIAS GLOBALES QUE UNEN FUERZAS PARA EVITAR CONFLICTO MILITAR DESATADO POR CHINA

Las relaciones diplomáticas entre potencias mundiales, hoy buscan fortalecerse, y de cara a un 2026 iniciado con la noticia entorno a comienzo de maniobras militares realizadas por parte del gobierno de China, y alrededor de un Taiwán que de alguna forma viene siendo protegida gracias al denominado “Resolute Dragon”.

A propósito de tensiones geopolíticas en la región del Indo-Pacífico, resulta importante hacer mención del trabajo realizado por parte de Infantes de Marina de los Estados Unidos de la III Fuerza Expedicionaria y la Fuerza de Autodefensa de Japón, quienes militarmente llevaron a cabo desde setiembre 2025, un ejercicio bilateral anual con el propósito de fortalecer las capacidades de mando, control y maniobra multidominio a fin de terminar defendiendo terrenos marítimos clave.

Buscando evitar desenlace fatal debido a histórico conflicto entre China y Taiwán que continúa trascendiendo, ambas potencias mundiales han unido fuerzas mediante un “Resolute Dragon” condenado por Beijing y calificado como una amenaza a la seguridad y estabilidad regional.

ESTADOS UNIDOS Y SU GRAN ARMAMENTO MARÍTIMO

La tecnología de vanguardia para satisfacer requerimientos locales, y un gran presupuesto, forman parte de las características que hoy elevan a un país del mundo como la principal potencia militar según GFP a través de la revisión anual donde queda certificado por decimoctavo año consecutivo su poderío a todo nivel.

Hoy nos referimos a Estados Unidos, la nación norteamericana que preside Donald Trump, y tiene unas sofisticadas Fuerzas Armadas integradas por la Fuerza Aérea (USAF), el Ejército y la Armada (USN), e incluyen además a otros “servicios notables” como lo resalta WARPOWER, destacando, por ejemplo, el Cuerpo de Marines (USMC), la Fuerza Espacial (USSF) y la Guardia Costera.

De acuerdo a la información compartida por GFP, dicho país ubicado en América del Norte supera por amplio margen a Rusia, China e India gracias a sus “más de 12,500 fuselajes disponibles” que figuran englobados dentro de la “flota considerable de transportes, aviones cisterna, plataformas de misión especial y entrenadores compuestos por tipos de ala fija y ala giratoria” habilitados para defensa y ataque.

“La aviación del Ejército de EE. UU. opera una amplia colección de helicópteros centrados en el helicóptero de ataque AH-64 Apache y el tipo UH-60 Black Hawk”, remarca WARPOWER, mientras vuelve a destacar las cualidades de esa fuerza aérea mediante el USN que tiene la capacidad de “llevar la lucha al enemigo en cualquier parte del mundo gracias a su gran fuerza de portaaviones”.

En cuanto a cifras con respecto a dicho poderío estadounidense, GFP informa que casi 1,400 combatientes son los que actualmente de manera estimada están listos para actuar ante cualquier conflicto bélico por aire, y pueden estar a cargo de más de 9 mil aeronaves, 455 flota de buques cisterna, 4,303 helicópteros, así como otros militares al mando de 64 submarinos, entre otros elementos cuyas capacidades consolidan su liderazgo en ranking anual por decimoctavo año consecutivo.