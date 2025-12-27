El celular se ha convertido en un dispositivo esencial en los últimos años, pues es necesario para la comunicación, el acceso a la información y la realización de múltiples tareas. De hecho, este aparato móvil dejó de ser un artículo de lujo para convertirse en una herramienta indispensable, integrada de manera profunda en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo. Sin embargo, la batería sigue siendo un punto débil de estos teléfonos, pese a los avances en autonomía y carga rápida. Esto ha llevado a que muchas personas utilicen diferentes trucos a fin de acelerar el proceso, como activar el modo avión o desactivar otras funciones para disminuir el consumo de energía. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿ES RECOMENDABLE ACTIVAR EL MODO AVIÓN PARA CARGAR MÁS RÁPIDO EL CELULAR?

En medio de los diversos mitos sobre trucos que prometen acelerar la carga del celular, la compañía española Yup Charge explicó que activar el modo avión mientras se carga el teléfono puede reducir el tiempo de carga hasta en un 25 %, ya que el dispositivo deja de consumir energía al mantener conexiones activas. De esta manera, al inutilizar esta función también se desactiva el WiFi, datos móviles, mensajes de texto, Bluetooth y hasta el GPS, quedándose de manera temporal sin servicio. Por ende, las sincronizaciones, notificaciones, descargas automáticas y otros procesos que necesitan de alguna conexión a internet se detienen, dando paso a una carga más breve. Esta medida es ideal para las personas que no cuentan con mucho tiempo, están haciendo escala en un viaje o no desean distraerse con el móvil.

¿CÓMO TRANSFORMAR UN CELULAR ANTIGUO EN UNA CÁMARA DE SEGURIDAD?

A través de la plataforma especializada Computer Hoy, se conoció que un celular viejo, sin importar la marca, puede ser de gran utilidad para muchas viviendas, siempre que cuente con una buena batería que dure muchas horas, conexión a internet y un trípode o rack. Al cumplir con estos requisitos indispensables, será necesario que se descargue la aplicación Alfred (disponible en Play Store y App Store), que permitirá detectar movimientos, grabar los videos en la nube y ofrecer audio bidireccional. De hecho, para aprovechar su funcionalidad se deberá contar con el aplicativo, tanto en el móvil usado como en el nuevo, a fin de realizar el respectivo monitoreo.

De esta manera, la configuración de Alfred resulta simple: en el dispositivo antiguo, la aplicación solicita definir el uso que se le dará, ya sea para cuidar a un bebé, vigilar una vivienda o negocio, o monitorear a un adulto mayor o una mascota. Una vez realizada la elección, la cámara principal se activa automáticamente. Tras ello, se deberá configurar el app en el móvil nuevo, es decir, seleccionar la opción ‘Reproductor’ en lugar de Cámara, así como disfrutar de otras funcionalidades. Es importante tener en cuenta que ambos dispositivos deben estar vinculados a la misma cuenta de Google, lo que implica haber iniciado sesión con el correo electrónico de Gmail en cada uno de ellos.